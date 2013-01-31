اعضای باند سرقت مسلحانه استانهای فارس و بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری توضیح داد: گزارشاتی مبنی بر اینکه یک باند سرقت در استانهای فارس و بوشهر فعالیت دارند به پلیس رسید.

وی ادامه داد: این باند مبادرت به چند فقره سرقت در فارس در شهرستانهای خنج، اوز لارستان، لامرد، جهرم، شیراز و مهر کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اعلام اینکه اعضای این باند 9 فقره سرقت مسلحانه انجام داده بوده اند، بیان کرد: آخرین تاریخ سرقت این باند مربوط به 28 دی ماه در اوز لارستان بوده که موضوع به پلیس آگاهی اعلام شده و پلیس آگاهی لار و فیروزآباد با آموزشهای کامل موضوع را در دستور کار قرار دادند و اعضای این باند در شهرستان فیروزآباد دستگیر شدند.

سردار سجادیان با اشاره به نحوه سرقتهای این باند نیز بیان کرد: اعضای باند مذکور ابتدا یک دستگاه زانتیا را در شهرستان کنگان سرقت کرده و با این خودرو سرقتهای مسلحانه خود را انجام می دادند همچنین اعضای این باند در شیراز نیز دو دستگاه خودرو 405 را سرقت کرده و از آنها نیز استفاده می کردند.

وی با بیان اینکه سرقت مهمی که اعضای این باند داشتند مربوط به دو مورد سرقت طلا فروشی در اوز لارستان در فارس بوده، ادامه داد: در این سرقتها مقدار سه کیلوگرم طلا را مورد سرقت قرار داده بودند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی لارستان با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سرنخهایی از اعضای این باند به دست آوردند، بیان کرد: کاراگاهان با انجام عملیات گسترده سارقان را در تاریخ 9 بهمن ماه در فیروزآبادشناسایی و دستگیر کردند.

سردار سجادیان با اعلام اینکه دوره زمانی کل این سرقتها را حدود یک ماه تا 40روز اعلام کرد و افزود: سرقت مسلحانه طلا فروشی اوز لارستان، سرقت مسلحانه مغازه در قیروکارزین، سرقت مسلحانه مغازه در شهرستانهای جهرم و همچنین سرقتهای مسلحانه در خنج، لامرد و مهر ازجمله اقدامات خلافکارانه اعضای این باند در استان فارس بوده است.

وی با اشاره به اینکه این سارقان به 10 فقره سرقت مسلحانه در بوشهر نیز معترف شدند نیز ادامه داد: اعضای این باند شش نفر هستند و سن آنها نیز از 19 تا 45 سال بوده همچنین سه نفر از این افراد دارای سابقه کیفری هستند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اقلامی که از این باند کشف شده نیز گفت: خودروی زانتیا مسروقه، یک قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه اسلحه کمری، یک قبضه اسلحه خفیف، یک قبضه اسلحه کالیبر 12، 163 تیر فشنگ جنگی و همچنین اموال مسروقه شامل یک کیلو طلا و 18 میلیون تومان وجه نقد از اعضای این باند کشف شد.

سردار جسادیان با اشاره به اقدامات اطلاعاتی پلیسهای آگاهی لارستان و فیروزآباد نیز بیان کرد: پلیس آگاهی در استان به این حد رسیده که با هر اتفاقی موضوعات را مورد رصد قرار داده و در این رابطه از پلیسهای آگاهی لارستان و فیروزآباد قدردانی می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی اعضای این باند برای سرقتها بیان کرد: اعضای این باند طوری برنامه ریزی کرده بودند که در هر شهرستان بیشتر از یک بار سرقتی را انجام ندهند تا با این کار ردی از خود برجای نگذاشته باشند ضمن اینکه در آخرین مرحله سرقت که از یک طلافروشی در لارستان صورت گرفت ماموران ظرف پنج دقیقه در محل حاضر شده و با تعقیب سارقان موفق به دستگیری آنها شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: چهار نفر از اعضای این باند مجرد و دو نفر نیز متاهل هستند.