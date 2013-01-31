عدم اتکا به غرب و شرق از ویژگیهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگداشت سی و چهارمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران صبح پنج شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار فیروزکوه، حجت الاسلام داود رضوانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی فیروزکوه، حسین حیدری شهردار، یعقوب ایمانی رئیس آموزش و پرورش فیروزکوه و رؤسای سایر ادارات شهرستان در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش برگزار شد.

سعید افشار نادری ضمن تبریک ایام خجسته دهه فجر، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را گرامیداشت و گفت: اگر تاریخ معاصر را مطالعه کنیم، می بینیم که با توجه به شرایط اقتصادی منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای دیگر برنامه هایی برای تصاحب این منطقه ثروتمند خاورمیانه داشتند.

وی افزود: کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم برنامه ریزیهای مختلفی کردند که منافعشان در آینده در خاورمیانه تأمین شود که یکی از این برنامه ریزیهایشان استقرار حکمرانان متکبر و تشکیل اسرائیل بود.

رژیم شاهنشاهی وابسته به آمریکا بود

فرماندار فیروزکوه تصریح کرد: رژیم شاهنشاهی وابسته به آمریکا و تا دندان مسلح بود، امام(ره) با همکاری مردم انقلاب کرد و نظام جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب پایه گذاری شد و امروز باید از این میراث بزرگ فرهنگی و اقتصادی محافظت کنیم.

وی از ویژگیهای مهم این انقلاب را اسلامی بودن برشمرد و اضافه کرد: مذهب در انقلاب اسلامی نقش داشت و برخواسته از اعتقادات مردم و دین بود و همچنین از دیگر ویژگیهای دیگر این انقلاب، مردمی بودن آن بود که تمام اقشار در آن بودند.

دستاوردهای انقلاب نسل سوم و چهارم هستند

افشارنادری در پایان یادآور شد: دستاوردهای انقلاب بعد از 34 سال، نسل سوم و چهارم هستند که در همه مراسم و راهپیماییها وارد میدان می شوند و پویا هستند و این انقلاب در همه زمینه ها به خصوص علمی، سیاست خارجی، هوا و فضا و عمران پیشرفت داشته است و رسالت فرهنگیان و دانش آموزان در این مقطع زمانی بسیار سنگین است و باید نسل به نسل این انقلاب را به آیندگان انتقال دهند و حفظ کنند.

عوامل پیروزی انقلاب سه ضلع داشت

یعقوب ایمانی رئیس آموزش و پرورش فیروزکوه نیز در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی شکوهمند ایران در چند قرن اخیر سابقه نداشته است و عوامل پیروزی انقلاب در سه ضلع توکل به خدا، پیروی از حضرت امام(ره) و در ادامه مدیریت مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه ای مختلف است و با حفظ این سه ضلع بیش از پیش انقلاب ایران پیروز خواهد بود و الگوی کشورهای دیگر خواهد شد.