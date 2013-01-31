انقلاب شجره طیبه و نعمت بزرگ الهی است/افتتاح 193 پروژه به مناسبت دهه فجر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت ورود امام خمینی( ره) به میهن اسلامی در مصلی بزرگ کرمان دهه فجر را عید بزرگ دینی و سیاسی ملت ایران دانست و گفت: انقلاب اسلامی ملت ایران را از ظلمات و تاریکی به سمت نور و روشنایی هدایت کرد.

وی ادامه داد: ملت ایران در بهمن 57 مقصد و آرمان خود را یافت و با پایبندی به ارزش ها و آرمان ها و تمسک به اهل بیت و درس گرفتن از قیام امام حسین(ع) و حادثه کربلا تحولی عظیم را به وجود آورد و این انقلاب که شجره طیبه و نعمت بزرگ و معجزه الهی بود را به پیروزی رساند.

نجار، بیداری اسلامی در منطقه را ثمره این شجره طیبه دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران در مقابل ظلم و زیاده خواهی استکبار ایستاد و با تمام قوا از مظلومان و مستضعفین عالم حمایت کرد و همین امر باعث دشمنی استکبار با ملت ایران شده است.

انقلاب ایران را مانع نظام استکباری جهان

وی انقلاب ایران را مانع نظام استکباری جهان دانست و اظهار داشت: انقلاب اسلامی در مقابل افکار شوم و مواضع استکباری غرب و آمریکا ایستاد و به همین دلیل دشمن به دنبال این است که در مقابل ایران بایستد و از گسترش آن ممانعت کند که تفرقه افکنی ها، ماجرای بنی صدر، جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی و فتنه سال 88 و در نهایت ترور دانشمندان هسته ای و تحریم های ناجوانمردانه نمونه ای از این اقدامات است.

استاندار کرمان ادامه داد: دشمن در محاسبات خود نسبت به ملت ایران اشتباه کرده است زیرا این ملت درس از عاشورای حسینی گرفته و هیچ گاه در مقابل ظلم سر تسلیم فرود نمی آورد و مسئولین باید این تحریم را به یک فرصت برای ساخت ایران بااستفاده از ظرفیت ها و استعداد های بومی تبدیل کنند.

وی وحدت کلمه و تاکید بر انسجام ملی، حراست و حفاظت از خون شهدا و ایستادگی در مقابل توطئه های اقتصادی دشمن، افزایش بصیرت و دشمن شناسی و شناخت دشمن را مورد تاکید قرار داد و گفت: بصیرت شناخت حق از شبه حق است و متاسفانه دشمن گاه آنچنان شبه حق را زینت می دهد که حتی خواص را نیز فریب می دهد که نمونه آن فتنه سال 88 است.

لزوم حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن/کلنگ زنی 91 طرح در کرمان

نجار، دهه فجر امسال را با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری از حساسیت بیشتری توصیف کرد و افزود: ملت ایران باید در راهپیمایی 22 بهمن با هر سلیقه و تفکر سیاسی شرکت کنند زیرا امسال ایران در شرایط خاص و حساس جهانی قرار دارد و چشم آزادیخواهان جهان به ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح 193 پروژه و کلنگ زنی 91 طرح به مناسبت دهه فجر در استان کرمان خبر داد و گفت: تا پایان امسال نیز اولین کارخانه فولاد زرند با ظرفیت یک میلیون تن به بهره برداری می رسد و کارخانه کک کوهبنان نیز با ظرفیت 500 هزار تن در 9 اسفندماه سالجاری قابل بهره برداری است.

استاندار کرمان همچنین به اقدامات انجام شده توسط دولت در بحث ساخت جاده، سد، انتقال آب و آسفالت و دیگر پیشرفت ها در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: تاکنون احداث بزرگراه در استان کرمان از مرز هزار و 200 کیلومتر گذشته و بیش از هزار هکتار زمین کشاورزی نیز زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.