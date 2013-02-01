  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تدوین سند صرفه‌جویی انرژی در دانشگاه زنجان/ کاهش 30درصدی هزینه انرژی

تدوین سند صرفه‌جویی انرژی در دانشگاه زنجان/ کاهش 30درصدی هزینه انرژی

رئیس دانشگاه زنجان از تدوین سند صرفه جویی انرژی در این دانشگاه خبر داد و گفت: این طرح سال آینده اجرایی و با اجرای این سند 30 درصد در هزینه های انرژی دانشگاه صرفه جویی می شود.

دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به وضعیتی که در سال جاری دانشگاه‌ها با آن مواجه هستند و با توجه به تحریم ها، مدیریت برنامه ریزی دانشگاه به معاونت برنامه ریزی ارتقاء یافت تا به موجب آن، تمام فعالیت هایی که در دانشگاه انجام می شود بررسی و معلوم شود در چه زمینه هایی می توان صرفه جویی و در چه زمینه هایی باید هزینه و سرمایه گذاری کرد تا درآمد زایی ایجاد شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال معاونت برنامه ریزی دانشگاه اینکه هر دانشجو در هر رشته چقدر هزینه برای دانشگاه دارد را استخراج کرده و براساس نتایج حاصل شده برنامه ریزی می کند که چطور می توان طرحی را اجرا کرد که هزینه‌ها را کاهش داد و یا اینکه در چه بخش هایی می توان درآمد زایی ایجاد کرد.
 
رئیس دانشگاه زنجان یادآورشد: برهمین اساس، سند صرفه جویی انرژی در دانشگاه زنجان تهیه شد و از سال آینده تحصیلی هم اجرایی می شود که به موجب این سند 30 درصد هزینه انرژی دانشگاه کاهش می یابد.
کد مطلب 1804779

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