انقلابی مستحکم تر از انقلاب ایران رخ نداده است

فرشته فهمیده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطف تاریخ است، اظهار داشت: بسیاری از کشورها با الگو گرفتن از انقلاب سعی در داشتن انقلابی همانند ایران را داشتند اما تاکنون هیچ انقلابی پایدارتر و مستحکم تر از انقلاب ایران رخ نداده است.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران با خون هزاران شهید به ثمر نشست و امروز وظیفه ما است تا به پاسداشت خون شهدا علاوه بر ادامه راه آنان در حفظ اهداف و آرمان های آنان کوشا باشیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرج با تاکید بر انتقال آرمان ها و دستاوردهای انقلاب به نسل آینده افزود: دانش آموزان که آینده سازان این کشور هستند باید با دستاوردهای انقلاب به خوبی آشنا باشند تا آن را به درستی به نسل آینده انتقال دهند.

فهمیده با اشاره 12 بهمن سالروز ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی تاکید کرد: هر ساله باید این رویداد مهم و تاریخی بهتر و با شکوه تر از سال های گذشته گرامی داشته شود.