بانوان انقلابی مشهد در همایش "حماسه مادرم" تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرهنگسرای انقلاب در اولین روز از دهه فجر در جمع خبرنگاران گفت: ویژه برنامه حماسه مادرم از مدتها پیش طراحی شده بود و پس از تحقیقاتی که انجام شد و شناسایی هفت شهیده انقلاب در مشهد بنا شد به مناسبت دهه فجر مراسم بزرگداشت این حماسه سازان و همچنین تقدیر از معروف ترین و قدیمی ترین زنان انقلابی مشهد به عمل آید.

نعمت فیروزی ادامه داد: اگر بپذیریم در بین مردان معروف ترین شخص انقلاب در جهان امام خمینی (ره) بودند باید بگوییم در میان بانوان نیز خانم مرضیه حدیدچی معروف به خانم دباغ نیز از معروف ترین انقلابیون زن هستند که همراه امام و از مبارزین بزرگ انقلاب بودند که در این راه شکنجه های بسیاری را توسط ساواک تحمل کرده اند.

مدیر فرهنگسرای انقلاب افزود: همچنین همسر شهید نواب صفوی نیز قدیمی ترین زن انقلابی کشور هستند که به جز ایشان و دخترشهید هیچ فرد دیگری از آن نسل باقی نمانده و قرار است این سه بانوی انقلاب در برنامه حضور داشته باشند و علاوه بر سخنرانی از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد.

فیروزی در خصوص شهدای زن نیز بیان داشت: این شهدا شاخصه های ویژه ای داشته اند به عنوان مثال یکی از آنها شهیده بتول چراغچی خواهر شهید چراغچی است که در میدان ده دی به شهادت رسید و قرار است در این مراسم به بیان شاخصه ها و معرفی شخصیت آنها پرداخته شود.

وی با اشاره به اینکه برای این شهدا باید کارهای بیشتری نیز انجام شود گفت: مشهد افتخار دارد که شهدای زیادی را اعم از زن و مرد به انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس تقدیم کرده است و این افراد باید به مردم شناسانده شوند و یکی از مطالبات این یادوراه ساخت المان ویژه این بانوان شهید است.

وی گفت: همایش"حماسه مادرم" در 16بهمن ماه با حضور مسئولان زن استانی برگزار خواهد شد.