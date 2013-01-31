عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی بدون برچسب اصالت و سلامت ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صابری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: تمامی شرکت ها و نمایندگی های توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی ملزم هستند کد رهگیری با آرم سازمان غذا و دارو"برچسب اصالت و سلامت" را بر روی کالا درج کنند.

وی بیان کرد: شرکتها و نمایندگی های توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی موظفند نسبت به قبول اقلام بدون برچسب مرجوعی از داروخانه ها به شرط داشتن تاریخ حداقل 3ماه برای مصرف و الصاق برچسب فوق اقدام لازم را انجام دهند.

صابری تاکید کرد: بر اساس اعلام معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت فراورده چاق کننده و اشتها آور با مارک طلای سبزمحصول شرکت گل پک دارو ایران با کدIRCتقلبی فاقد مجوز های قانونی بوده و عرضه این محصول غیر قانونی است.