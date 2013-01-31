ایستگاه های انقلاب در میدان های اصلی مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر فرهنگسرای انقلاب، درخصوص راه اندازی ایستگاه های انقلاب گفت: ایستگاه های فرهنگی انقلاب در میدان شهدا، میدان ده دی، میدان شریعتی و میدان بسیج برپا شده و در دهه فجر به اجرای برنامه برای عموم مردم و ارائه محصولات فرهنگی به همین مناسبت می پردازد.

نعمت فیروزی در ادامه به برنامه های ایستگاه های فرهنگی اشاره کرد و افزود:راه اندازی ایستگاه های انقلاب با موضوع طراحی به صورت یکی از نمادها و یا المان های انقلاب و طرح کوچه های انقلاب، برگزاری نمایشگاه های تصویری عکس انقلاب نمایشگاه تصویری شهدا و بزرگان انقلاب اسلامی مشهد از جمله غرفه های عمومی ایستگاه های فرهنگی است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقه با عناوین؛ دلنشین ترین شعار انقلاب، زیباترین صحنه انقلاب، به یادماندنی ترین خاطره انقلاب و مهمترین دستاورد انقلابیکی دیگر از برنامه های ایستگاه های فرهنگی انقلاب است.

مدیر فرهنگسرای انقلاب از پخش نماهنگ ها، سرودها و کلیپ های جذاب و خاطره انگیز انقلاب در ایستگاه ها خبر داد و افزود: ارسال گسترده بلوتوثی محصولات رسانه ای جذاب به مخاطبان از جمله؛ مجموعه تصویری شهدای انقلاب مشهد، نماهنگ های گلزار شهدای انقلاب مشهد، بلوتوث نماهنگ های پیشواز تلفن همراه است.

وی دعوت از هنرمندان، افراد و چهره های فرهنگی هنری شاخص جهت حضور در ایستگاه ها خبر داد و افزود: دعوت از خانواده های شهیدان و نیز جانبازان انقلاب برای بازخوانی خاطرات انقلاب، دعوت از آزادگان سیاسی انقلاب یکی دیگر از برنامه های ایستگاه های فرهنگی انقلاب در دهه فجر است.

فیروزی اظهار داشت: اهداء محصولات و یا بسته های فرهنگی مناسب شامل بروشورهای معرفی انقلاب، توزیع کتابچه های سیره زندگانی شهدای انقلاب، برگزاری مسابقات و اهداء جوایز از برنامه های ایستگاه های فرهنگی خواهد بود.