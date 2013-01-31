علی اصغر حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما اگر کمی با تجربه تر بودیم و می توانستیم در بازی رفت تیم گیتی پسند را در قم شکست بدهیم و در بازی برگشت با احتیاط بیشتری بازی کنیم یقینا می توانستیم خیلی زود جشن قهرمانی بگیریم اما هنوز هم دیر نشده و باز هم اختیار قهرمانی دست تیم ما است.



وی ادامه داد: بازیکنان ما لایق و شایسته کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هستند و این را بر اساس تجربه ای که دارم می گویم که اگر ما بتوانیم انسجام بازی های گذشته را حفظ کنیم و در هر شش بازی پیروز شویم قطعا قهرمانیم.



حسن زاده با بیان اینکه در دیدار خانگی هفته بیست و یکم لیگ برتر هیچ انگیزه ای جز کسب سه امتیاز از تیم میثاق تهران نداریم، تصریح کرد: در واقع ما در خانه خود و میهمانی حریفان فقط و فقط باید به بردن فکر کنیم تا به هدف مهمی که به دنبال آن هستیم دست پیدا کنیم.



بهترین گلزن تیم فوتسال صبای قم در ادامه تصریح کرد: خوب می دانم که بازی سختی در پیش داریم چون هم میثاق و هم صبا هر دو به سه امتیاز این دیدار فکر می کنند اما اطلاعات خوبی از میثاق تهران داریم و به حمایت تماشاگران قمی نیز دل بسته ایم.



وی یاد آور شد: ما در بالای جدول رده بندی رقابت نزدیک و تنگاتنگی با گیتی پسند بر سر کسب عنوان قهرمانی داریم و در هفته‌های رو به پایان لیگ نیز باید تمام تلاش خود را برای کسب نتایج بسیار خوب مقابل حریفان به کار بگیریم چون دیگر نباید اشتباه کنیم زیرا فرصت جبران باقی نخواهد بود.



حسن زاده اضافه کرد: بازی های دور برگشت لیگ برتر فوتسال همگی سخت و دشوار محسوب می شوند و چون در دیدار با میثاق تهران میزبان هستیم، می خواهیم از شانس میزبانی برای کسب پیروزی و سه امتیاز به خوبی بهره ببریم و صدر جدول را حفظ کنیم.



لازم به ذکر است: دیدار تیم های فوتسال صبای قم و میثاق تهران در هفته هشتم از دور برگشت بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگا های کشور روز چهارشنبه هجدهم بهمن ماه در قم برگزار می شود و صبای قم صدرنشین لیگ برتر در سالن شهید حیدریان قم دهمین بازی خانگی را انجام خواهد داد.

