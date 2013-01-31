کمبود 120 میلیون متر مکعب آب در خراسان جنوبی

قهرمان رشید در گفتگو با مهر، اظهارکرد: با انجام کار مطالعاتی و کارشناسی شده، انتقال آب از "سد دوستی" در خراسان رضوی به این استان به عنوان یک طرح کوتاه مدت در دست پیگیری است.

وی گفت: سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان و روی رودخانه مرزی هریرود در 75 کیلومتری شهرستان سرخس و شمال شرق خراسان رضوی قرار دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مخزن این سد دارای گنجایش یک میلیون و 250 متر مکعب آب است، یادآور شد: با توجه به مطالعات انجام شده، درصدی از آب این سد برای استان خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح هم اکنون در مرحله مطالعاتی و شناخت منطقه است، عنوان کرد: پیش بینی برای اجرای این پروژه در سال 93 است.

رشید بیان داشت: 300 کیلومتر فاصله از سد دوستی تا ورودی خط انتقال در شهرستان قاین فاصله است.

وی با بیان اینکه 13 سال خشکسالی مشکلات کمبود در استان را دو چندان کرده است، تصریح کرد: اولویت آبرسانی در قالب این طرح برای تامین آب شرب و صنعت است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: انتقال آب از سد دوستی در طرح کوتاه مدت با توجه به نزدیک تر بودن فاصله آن به استان نسبت به سایر طرح ها توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

رشید با بیان اینکه انتقال آب به خراسان جنوبی از منطقه "شرشری" افغانستان نیز از دیگر طرح های پیشنهادی است، تصریح کرد: اجرای این طرح برای میان مدت و انتقال آب از تاجیکستان نیز به عنوان یک طرح بلند مدت در دست پیگیری است.

آبرسانی سیاربه 400 روستای استان

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اقدامات ارزنده ای برای آبرساانی به روستاها انجام شده است، ادامه داد: اما به دلیل خشکسالی های پیاپی هم اکنون 400 روستای استان با تانکر آبرسانی می شود.

رشید بیان داشت: در دولت نهم و دهم 183 پروژه آبرسانی روستایی با اعتبار بالغ بر 840 میلیارد ریال در استان به بهره برداری رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: حجم مخازن ذخیره آب در استان نیز به 44 هزار و 210 متر مکعب افزایش یافته است.