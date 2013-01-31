دهه فجر بهترین فرصت برای یادآوری فعالیتهای ارزنده است

حسن موسوی به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یاد و خاطره حماسه ‌های دوران انقلاب و حماسه سازی‌ های مردم انقلابی ایران را باید در اذهان زنده کرد.

وی اظهارداشت: اعضای ستاد گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجرباید با برنامه ‌ریزی‌ های اساسی وضعیت قبل و بعد انقلاب اسلامی را برای مردم بازگو تا مردم به خدمات ارزنده این نظام پی ‌ببرند.

فرماندار قدس گفت: دهه فجر سرآغاز پیروزی بزرگ ملت سرافراز ایران بر استکبار جهانی و پرتو افشانی اسلام ناب محمدی(ص) در این کشور است.

لزوم احیا و استمرار ارزشهای انقلاب اسلامی



این مسئول همچنین با تاکید بر احیا، استمرار ارزش‌ های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور همه جانبه مردم در صحنه ‌ها اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با انقلاب شکوهمند اسلامی و اهداف مقدس آن است.

موسوی با بیان اینکه حضور مردم در آئین ‌های دهه فجر باید به عنوان یک اصل مد نظر قرار گیرد، ادامه داد: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و به همت مردم شکل گرفت و در این زمینه خود مردم باید برگزار کننده آئین‌ های دهه فجر باشند.

پاسخ مردم ایران به شرارتها و تحریمهای دشمنان دندان‌شکن خواهد بود

فرماندار شهرستان قدس اذعان داشت: حضور با شکوه و گسترده مردم در برنامه های دهه فجر، پاسخی دندان شکن به شرارت ها و تحریم های دشمنان خواهد بود.

موسوی فرماندار قدس، با اشاره به تقارن ایام دهه فجر با ایام نورانی ربیع الاول گفت: این مهم می طلبد تا برنامه های این ایام از نشاط بیشتری برخوردار باشد.

وی ضمن تصریح بر اینکه باید حضور زنان، همچون روزهای اول انقلاب؛ که نقش های مهمی در انقلاب ایفا می کردند در مراسم های دهه فجر گسترده باشد، اظهار داشت: حضور جوانان و نوجوانان که انقلاب را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهند و اقشار آسیب پذیرکه صاحبان اصلی انقلاب هستند با جهت گیری نشاط و شادابی در اولویت قرار گیرد.

فضای جامعه برای آغاز سال نو و انتخابات سال آینده محیا شود



فرماندار قدس ضمن تاکید بر اینکه فضای جامعه برای آغاز سال نو و انتخابات سال آینده محیا شود، متذکر شد: گرامیداشت دهه مبارک فجر عزت و عظمت مسلمین است و کشورهای زیادی در دنیا به انقلاب ما چشم دوخته اند و مردم ما امسال نیز چون سالهای گذشته در روز 22 بهمن با طراوت و نشاط بیشتر اقتدار خود را به دنیا نشان خواهند داد.

موسوی دهه فجر را تداعی کننده روزهای مبارزه ملت ایران اسلامی علیه استبداد ذکر کرد و افزود: حضور باشکوه و گسترده مردم در آیینها و برنامه های دهه فجر، پاسخی محکم و کوبنده به توطئه و تحریم دشمن است.

ایام دهه فجر مظهر فداکاری و وحدت رهبری و مردم ایران است



وی با بیان اینکه ایام الله دهه فجر مظهر فداکاری و وحدت رهبری و مردم ایران است، اظهار داشت: این مهم به دست معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و مردم انقلابی آغاز و تا امروز با پیروی مردم ولایتمدار از تدابیر مقام معظم رهبری این انقلاب پله های ترقی را طی کرده و خواهد کرد.

موسوی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهادند، گفت: دشمنان زخم خورده از موفقیت های نظام و انقلاب، سعی دارند با تحریم های اقتصادی، میان مردم و مسئولین فاصله ایجاد کرده و آنهارا از انقلاب دلسرد کنند.

دستگاه های اجرایی عملکرد و خدمات نظام را در اختیار رسانه ها قرار دهند



وی اعلام کرد: به فضل الهی خواهیم دید چون سالهای گذشته حضور گسترده و با شکوه مردم در این ایام به ویِژه روز22 بهمن دشمنان را مایوس تر خواهد کرد و دستگاه های اجرایی نیز باید با تمام توان تلاش کند تا برنامه ها به شکل مطلوب برگزار شود.

این مسئول در ادامه با تاکید بر اینکه دهه فجر بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ انقلاب و امام راحل به نسل جوان است، یادآورشد: در برنامه‌ های دهه مبارک فجر اهداف تشکیل انقلاب و نقش برجسته امام خمینی(ره) برای همه مردم باید بازگو شود.

300 برنامه در قدس اجرا می شود



فرماندار شهرستان قدس گفت: در این راستا به همت مسئولان برنامه ریزیهای مطلوبی تدوین گردیده که اهم آن به غیر از جشنهای مردمی برگزاری بیش از 300 برنامه شهرستانی در سطح ادارات و مساجد و17 پروژه عمرانی به اعتبار چهل و دو میلیارد و 520 میلیون ریال افتتاح می شود.