عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله در ایام الله دهه مبارک فجر و به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران برنامه های متنوعی پیش بینی می کنیم که یکی از آنها بهره برداری از طرح های جدید ورزشی به شمار می رود.



وی ادامه داد: در طول پنج سال گذشته همواره در دهه مبارک فجر بین سه تا پنج طرح ورزشی در قم افتتاح شده و در اختیار جامعه ورزش قرار گرفته است و امسال نیز انشاءالله قصد داریم از چند طرح ورزشی دیگر با حضور مسئولان استانی و وزارت خانه بهره برداری کنیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در ادامه تلاش‌ها برای توسعه عمرانی ورزش قم و همچنین نزدیک شدن به سرانه هدف برنامه چهارم توسعه که یک متر مربع فضای ورزشی به ازای هر ایرانی است، از چند طرح ورزشی دیگر بهره‌برداری می شود که یکی از مهمترین آنها افتتاح زمین چمن مصنوعی و پیست تارتان استاندارد دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم خواهند بود.



وی افزود: بعد از طرح‌هایی که در سال جاری به مناسبت هفته دولت و هفته تربیت بدنی و ورزش در استان قم مورد بهره‌برداری قرار گرفتند، حداقل چهار فضای ورزشی دیگر نیز در ایام‌الله دهه مبارک فجر به سرانه فضاهای ورزشی قم افزوده شد.



جهان بینی عنوان داشت: مهم‌ترین این طرح‌ها که به مناسبت فرا رسیدن سی‌ و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با حضور مسئولان استان قم افتتاح شدند، زمین چمن مصنوعی مجموعه‌های ورزشی شهدای هفتم تیر، جواد الائمه و شهید حیدریان قم هستند که نیاز ورزش های متعدد فعال در قم به زمین چمن را تا حد زیادی برطرف خواهند کرد.



وی یاد آور شد: در بحث توسعه سرانه و فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده ورزش قم در سال‌های اخیر، اتفاقات خوبی در استان قم رخ داده که همگی منجر به این شده است که توزیع عادلانه ای از این نظر در تمام نقاط استان قم داشته باشیم زیرا در هفته دولت به تنهایی سه طرح ورزشی در روستاها مورد بهره برداری قرار دادیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم عنوان داشت: پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید حیدریان با استانداردهای فدراسیون بین المللی دو و میدانی احداث می‌شود و قهرمانان این رشته می‌توانند با بهترین امکانات خود را آماده مسابقات مهم کنند.

