شیادان در کمین نشسته اند/ شهروندان اردکان مراقب باشند

مجید فرهمندزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلاهبرداری های اخیر عده ای شیاد که به بهانه فروش گنج و سکه طلا چند تن از اهالی شهرستان اردکان را به دام انداخته اند، اظهار داشت: این افراد کلاهبردار که بیشتر از اهالی استان لرستان هستند، ضمن شناسایی افراد متمول در شهرستان اردکان با بیان اینکه شماره همراه آنان را از طریق استخاره یافته اند، اطمینان طعمه های خود را جلب می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان اضافه کرد: کلاهبرداران با جلب اطمینان این افراد، در مکانی خلوت در استان لرستان با آنان قرار می گذارند و پس از آنکه آنان را به دام می اندازند به زور از آنان اخاذی کرده و تمامی پول نقدی را که فرد با خود آورده از وی می گیرند.

وی تصریح کرد: در چند موردی که طی یک ماه اخیر انجام شده، متاسفانه بین 100 تا 350 میلیون ریال از چند نفر از اهالی شهرستان اردکان اخاذی شده که پرونده هر کدام در جریان است.

فرهمندزاده با هشدار به اهالی شهرستان اردکان و استان یزد گفت: طبیعتا این روند توسط شیادان ادامه خواهد یافت و این کلاهبرداران در پی یافتن طعمه های بیشتری هستند اما توجه و هوشیاری شهروندان می تواند در شناسایی شیادان کمک بسزایی کند.

وی اظهار داشت: چنانچه افرادی با عنوان چوپان یا روستایی با شهروندان تماس گرفت و طی مکالمه تلفنی خود از یافتن گنج یا سکه طلا و نقره و فروش آن به فرد مورد نظر سخن گفت، مراتب را در اسرع وقت به ماموران نیروی انتظامی اطلاع دهند تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند.