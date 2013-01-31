به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن حسن زاده ظهر امروز در جشن پیروزی انقلاب افزود: این دهه فرخنده یادمان اتحاد، دلبستگی و وحدت ملت ایران و مناسب‌ ترین زمان ممکن برای معرفی دستاوردهای گرانبهای انقلاب اسلامی است.

وی اظهار داشت: دهه فجر یادآور طلیعه پیروزی حق بر باطل است و دشمنان به دلیل ضربه خوردن از انقلاب اسلامی به دنبال کمرنگ جلوه دادن جشن‌های انقلاب هستند.

مسئول تربیت آموزش وشجره طیبه صالحین سپاه قدس گیلان گفت: بیداری اسلامی در جهان الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و باید با عزت و افتخار در سالروز پیروزی انقلاب جشن گرفت و استکبار را به زانو درآورد.

وی افزود: در این دهه انتظار می رود دست اندرکاران به ترویج و تعمیق آرمان های انقلاب اسلامی با بهره گیری از ظرفیت های سمعی و بصری بیشتر بپردازند.

حجت الاسلام حسن زاده با اشاره به گسترش روزافزون تاثیرات این انقلاب بر سایر ملت ها عنوان کرد: موج بیداری اسلامی که در کشورهای منطقه شکل گرفته در حال رسیدن به اروپا و کشورهای غربی است.

وی ادامه داد: افزایش دشمنی های نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و افزایش تحریم ها در این سال نشان می دهد که ایران یک کشور منزوی و عقب افتاده نیست بطوری که تمامی ابرقدرت های دنیا در پی ایجاد خلل در روند صعودی و پیشرفت و توسعه این ملت هستند.

مسئول تربیت آموزش وشجره طیبه صالحین سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه توطئه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد، یادآورشد: آحادم مردم با حضور جشمگیر خود در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه امسال یک بار دیگر دشمنان نظام و انقلاب را مایوس و دلسرد خواهند کرد.