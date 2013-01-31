شرور مسلح در ایرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داشت: اردیبهشت سالجاری طی درگیری با اشرار مسلح در ایرانشهر دو نفر از پرسنل ناحیه مقاومت سپاه این شهرستان به شهادت رسیدند که با تلاش ماموران زبده و مجرب انتظامی ایرانشهر و سپاه پاسداران در عملیات مشترک دو نفر از عاملین شهادت این بسیجیان دستگیر شده بودند و با تلاش و تحقیقات و بررسی های تخصصی و استفاده از همه ابزارهای الکترونیکی و اپتیکی، یکی دیگر از اشرار مسلح به نام "عبدالباسط" شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: ماموران پلیس آگاهی با تعقیب و مراقبت و شناسایی مخفیگاه نامبرده و هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی ضمن تشکر از همکاری خوب مردم و کسبه ایرانشهر در شناسایی شرور از عموم مردم خواست، هرگونه موارد مشکوک را با پلیس 110 تماس بگیرند تا اقدام قاطع و سریع از سوی ماموران انجام شود.

بی احتیاطی در رانندگی جان یکنفر را گرفت

در پی اعلام یک فقره تصادف جرحی در محور شهرستان دلگان به ایرانشهر بلافاصله ماموران به محل اعزام شدند.

ماموران در محل مشاهده کردند یکدستگاه خودروی پراید که از دلگان به سمت ایرانشهر در حرکت بوده با یکدستگاه خودروی سواری دوو با یک سرنشین برخورد می کند که در این سانحه رانندگان هر دو خودرو و سرنشین مصدوم که بلافاصله به بیمارستان اعزام شدند.

در بررسی بعمل آمده سرنشین خودروی دوو به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می کند.

علت تصادف از سوی کارشناسان راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.