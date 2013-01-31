استقبال نمادین از امام/ گلستان در لیست استانهای قرمز منابع آبی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با لحظه ورود تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی مراسم استقبال نمادین از ایشان صبح پنجشنبه در فرودگاه بین المللی گرگان برگزار شد .



همزمان با این مراسم ، پرواز تهران - گرگان به زمین نشست و تمثال مبارک حضرت امام تا مقابل در فرودگاه مورد اسقبال مسئولان و مردم قرار گرفت .

همچنین به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 34 شاخه گل از سوی مسولان استان به مسافرین این پرواز اهدا شد .

نظارت بر بازار در آستانه عید تشدید می شود

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و مشاور استاندار گلستان با اشاره به تشدید بازرسی ها و نظارت بر بازار در آستانه عید نوروز اعلام کرد : بازرسان ویژه به صورت محسوس و نامحسوس بر بازار نظارت خواهند کرد و فرآیند کنترل بازار و بازرسی ها به صورت جدی انجام خواهد شد.

محمدعلی نوبخت گفت: در زمینه مبارزه با گرانفروشی که ریشه در سودجویی و زیاده طلبی بسیاری از افراد دارد، تنها نصیحت و تذکر و هشدار کافی نیست .

وی ادامه داد : در این خصوص اقدام قاطع و برخورد صریح لازم است و باید با شدت و حدت با این پدیده شوم که باعث گسترش فقر و بی عدالتی اقتصادی می شود، مقابله کرد.



وی با تاکید بر اینکه با متخلفین و گرانفروشان برخورد قاطع خواهد شد خاطرنشان کرد: در فضای بازار با دو موضوع گرانی و گرانفروشی روبرو هستیم که این دو پدیده باید به صورت مجزا شناسایی و تحلیل شوند



ظرفیت های قانونی مدیریت بحران مغفول مانده است

مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان گفت: به رغم ظرفیت های مناسب قانونی مدیریت بحران آنگونه که شایسته است از این ظرفیت ها استفاده نشده است.



قاسم سمیعی امروز در جلسه کمیته امداد و نجات استان افزود: شناسایی این ظرفیت ها و استفاده کامل از این توانمندی می تواند قدرت اجرایی این مجموعه رابرای تحقق برنامه هایش افزایش دهد.



به گفته وی؛ جایگاهی که قانون به مدیریت بحران می دهد آنچنان است که سرپیچی و بی توجهی به مصوبات و خواسته های قانونی آن برای دستگاههای دولتی و غیر دولتی بار حقوقی وقضایی دارد.



وی؛ با اشاره به تعامل مناسب دستگاههای اجرایی استان از کارگروهها به عنوان بازوان توانمند مدیریت بحران نام برد و تصریح کرد: با تصمیمات کارشناسی این کارگروهها می توان مسیر سیاستهای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان را به سمت تصمیماتی منطقی تر و منطبق بر منافع استان هموار ساخت.



برگزاری جشنواره فرهنگی گردشگری در روستاهای گلستان



معاون عمرانی استاندار گلستان گفت: قصد داریم در نوروز سال 92 هر روز در یکی از روستاها جشنواره فرهنگی گردشگری برگزار کنیم تا موجب رونق گردشگری در روستاها شود.



عبدالرضا دادبود اضافه کرد: در راستای برگزاری جشن های فرهنگی در روستاها تا کنون برنامه های خوبی صورت گرفته که می توان به جشن گردشگری، جشن توت فرنگی، جشن زعفران، جشن گندم و اسب اصیل ترکمن اشاره کرد.



وی افزود: در بهمن سال جاری و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گمیشان جشن ماهی نیز برگزار می شود.