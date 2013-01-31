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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه به مناسبت درگذشت دکتر حسن حبیبی

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه به مناسبت درگذشت دکتر حسن حبیبی

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با صدور پیامی درگذشت دکتر حسن حبیبی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون
 
درگذشت جناب آقای دکتر حسن حبیبی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که از فرهیختگان این مرز و بوم بود و سالهای طولانی از عمر خود را در خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران سپری کرد،موجب تاسف و تالم اینجانب شد.
 
ضمن تسلیت فقدان آن مرحوم به محضر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)و خاندان محترم ایشان، از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
 
صادق آملی لاریجانی
کد مطلب 1804798

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