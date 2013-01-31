پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه به مناسبت درگذشت دکتر حسن حبیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت جناب آقای دکتر حسن حبیبی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که از فرهیختگان این مرز و بوم بود و سالهای طولانی از عمر خود را در خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران سپری کرد،موجب تاسف و تالم اینجانب شد.

ضمن تسلیت فقدان آن مرحوم به محضر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)و خاندان محترم ایشان، از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی