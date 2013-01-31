تغییر حرکت جهان اسلام با پیروزی انقلاب/ فصلی جدید، با قیام روح الله

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله خمینی در12 بهمن ماه 1357 با ورود خود به خاک این سرزمین فصلی جدید نه تنها در سرنوشت ایرانیان بلکه در سرنوشت تمام جهان اسلام رقم زد.

او وارد فرودگاه مهرآباد شده است و در میان پیرو جوان، کودک و بزرگسال امده است تا قانونی دیگر از جنس روح متعالی بشریت همان که پیامبر (ص) واضعش بود و 12 شیعیان پیروش حرفی از جنس آنها بگوید بازگشت به اسلام ناب محمدی.

روح الله بت شکن آمد تا بتهای خودپرستی و جاه و جلال را بشکن

روح الله بت شکن آمد تا بتهای خودپرستی و جاه و جلال را بشکند و بگوید نه شرقی نه غربی فقط جمهوری اسلامی. جمهوری که اکنون پس از گذشت سی و چهار سال از انقلاب می داند که باید وابستگی به اجانب نداشته باشد تا بتواند پیام اسلام را به اقصی نقاط جهان که اکنون تشنه عدالت است صادر کند.



12 بهمن 57، روز قدرت نمایی خدا در برابر آنانی که خود را قدر قدرت می دانستند و تکیه به قدرت های پوشالی استکبار و استعمار زده بودند، در این روز حماسی و تاریخی خورشید از غرب طلوع کرد تا معجزه انقلاب رقم بخورد و شرق را در نوردد و جهان را از شمال تا جنوب به روشنی بشارت دهد.

زن و مرد یکصدا فریاد می زدند، امام خوش آمدی به خیابانی که گوشه‌هایش را فرزندان تو، با خون معطر و پاک خود رنگین کردند، به کوچه‌ای که ملت سربلند، فراز و فرودش را با فریادهای بی‌زوال خود به لرزه در آوردند و دیوارهایش را، گستره پرنقشی از ایمان و عشق نمودند.



امام خمینی در خانه ای در یکی از محله های خمین به نام لب رودخانه به دنیا آمد و دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در این خانه و در کنار مادر و عمه خود گذاراند.

خانه تولد تا جوانی روح الله خمینی امروز غرق در غرور



خانه تولد تا جوانی روح الله خمینی اما امروز غرق در غروربود غروری که مردی بزرگ از جنس مردم در آن زاده شد و اکنون با صدا درآمدن زنگ انقلاب در این خانه تارخی بار دیگر سی و پنجمین سالگرد انقلاب ایران را به مانند تولد بنیانگذارش به نظاره نشست.

دیوارهای این خانه تاریخی خاطرات زیادی از بازی های کودکانه و دوران تفکر و بلوغ جوانی مردی دارد که در گذر ایام و در سایه تدبیر و توانمندی خود، اتصال به بارگاه احدیت و حمایت مردم، رهبری یک ملت را بر عهده گرفت و انقلاب اسلامی را به پبروزی رساند.

پنجره ای از معنویت به روی اسیران دوران سیاه خفقان بازشد



امام آمد و فتح مکه، اعجاز دم عیسای مسیح، یدبیضای موسای کلیم، کشتی نجات نوح، عصای فرزند عمران و تبر توحیدی ابراهیم بت شکن را در خاطره‎ها زنده کرد.

رهبر کبیر انقلاب که امام خمـیـنى در دیـماه 57 شـوراى انقلاب را تشکیل داده بود پس از گذشت 14 سال دوری از وطن به ایران بازگشت و در میان خیل مشتاقان به امام و و لایت بیداری اسلامی را که اکنون شاهدش هستیم را سرآغاز باشد.



رهبر کبیر انقلاب با آمدنش مرگ فرعون و سقوط ستم، شکست شب شوم بیداد، وحدت کلمه، 22 بهمن و 12 فروردین را به ارمغان آورد تا پنجره ای از معنویت به روی اسیران دوران سیاه خفقان باز کند.

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سمیه بصیرت

















