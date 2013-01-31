انقلاب اسلامی به یک دوره خاص تعلق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان بخش جوادآباد ورامین صبح پنج شنبه همزمان با آغاز دهه مبارک فجر با حضور بر مزار شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

دهه فجر فرصتی برای به نمایش گذاشتن بصیرت ملت ایران است

حسین النچری در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: آغاز دهه فجر و 34 ساله شدن پیروزی انقلاب اسلامی و سالروز ورود حضرت امامخمینی(ره) یادآور رشادتها، دلاورمردیها و به نمایش گذاشتن بصیرت ملت مسلمان ایران اسلامی است.

وی افزود: دانش آموزان و نسل آینده ساز ایران اسلامی در نخستین روز از ایام الله دهه فجر به مزار شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس آمده اند تا با آرمانهای انقلاب تجدید بیعت کنند.

رئیس آموزش و پرورش جواد آباد بیان داشت: انقلاب اسلامی به نسل و یا دوره خاصی تعلق ندارد، بلکه آرمانی است که باید همواره در دل مردم ایران اسلامی به خصوص نسل جوان کشور زنده بماند و همواره بر آن تأکید شود؛ ایام الله دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای تبیین علل شکل گیری انقلاب اسلامی و بیان دستاوردها و نتایج استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران است و این امر باید بیش از گذشته برای جوانان بیان شود.

جمهوری اسلامی ودیعه ای الهی نزد مردم است

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ودیعه ای الهی نزد مردم است و حفظ دستاوردهای عظیم این انقلاب و پایبندی به آرمانهای امام(ره) و شهدای انقلاب اسلامی بر همه واجب است.

النچری تصریح کرد: دهه فجر دهه پاسداشتآرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که پیامدهای آن در سراسرجهان مشهود است و بیداری اسلامی در سطح جهان، ایجاد آزادیهای معنوی و توسعه علمی کشور، حاصل تلاشهای فجرآفرینان این مرز و بوم بوده است.

گفتنی است، این مراسم با حضور مسئولان شهر جوادآباد در گلزار شهدای گمنام این شهر برگزار شد که طی آن دانش آموزان مزار شهدا را گلباران و عطر افشانی کردند.