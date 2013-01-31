بهره برداری از 222 پروژه عمرانی همزمان با دهه مبارک فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز فدعمی افزود: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر یک هزار و 800 میلیارد ریال (180 میلیارد تومان) هزینه شده است. در این ایام 11 پروژه برق رسانی با صرف اعتبار 75 میلیارد ریال به مرحله بهره برداری می رسد.

فدعمی عنوان کرد: این پروژه ها شامل ساماندهی برق رسانی به روستاهای جاده اهواز - خرمشهر و همچنین مسیر ماهشهر و جاده کوت امیر و نیز روشنایی معابر مناطق شهری و روستایی است.

فرماندار عنوان کرد: همچنین با صرف اعتبار بیش از 27میلیارد ریال پروژه های 34 کیلومتر گازرسانی به روستاهای اهواز به بهره برداری می رسد.



فدعمی اجرای 18 طرح هادی روستایی و طرح های مقاوم سازی مسکن روستایی با اعتبار 135 میلیارد ریال را از جمله سایر پروژه هایی عنوان کرد که در زمینه عمران و خدمات رسانی نواحی روستایی انجام شده و به مرحله بهره برداری می رسد و علاوه بر آن پروژه های توسعه مخابراتی، آبرسانی و راهسازی نیز در حوزه های روستایی افتتاح می شوند.



وی، بیشترین اعتبار هزینه شده را مربوط به شهرداری اهواز عنوان کرد که با صرف بیش از 270 میلیارد ریال اعتبار 37 پروژه زیرسازی و آسفالت، احداث زمین ورزشی، احداث فضای سبز و پارک محله ای و احداث فرهنگسرای فناوری اطلاعات به مرحله بهره داری می رسد.



فدعمی افزود: در زمینه توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی با صرف اعتباری بیش از 65 میلیارد ریال 16 پروژه مختلف در خصوص بازسازی، توسعه و تجهیز بخشهای مختلف بیمارستانهای گلستان و ابوذر و همچنین آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی افتتاح می شود.



فرماندار اهواز پروژه های واحدهای نمکزدایی شرکت نفت، مجتمع خدمات رفاهی جاده اهواز– ملاثانی و اردوگاه های گردشگری اهواز و سید خلف، پارک آبی اهواز، مرکز خدمات داده فناوری اطلاعات، بازارچه کوت عبدالله، بهسازی و توسعه بخشهای مختلف فرودگاه اهواز، مجتمعهای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و گرمابی و پروژه های آموزش عالی دانشگاه های شهید چمران و پیام نور را از جمله سایر پروژه هایی عنوان کرد که در این ایام مورد بهره برداری قرار می گیرند.

