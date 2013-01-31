دشمنان بدنبال جدایی ملت و ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی ظهر پنج شنبه در مراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) به مهین در شهرکرد با بیان اینکه تهاجم علیه جمهوری اسلامی علیه فکر و ایده امام خمینی ( ره ) است، اظهار داشت: امام خمینی (ره) تاریخی ترین و بزرگترین سخنرانی خود را در روز 12 بهمن سال 57 در بهشت زهرا انجام دادند.

شیرازی با بیان اینکه در زمان طاغوت تمام صحبت طاغوتیان این بود که دین حق دخالت در سیاست را ندارد، بیان داشت: در زمان طاغوت نظر بر این بود که افراد سیاست مدار باید در سیاست حضور داشته باشند و دین باید در مسائل جزئی امور دخالت کند.

وی با بیان اینکه امام در سخنرانی های خود با بیان اینکه اسلام در خطر است، فکری نو در کشور رایج کرد، بیان داشت: هدف امام از این سخن این بود که اسلام و دین از سیاست جدا نیست.

شیرازی با اشاره به اینکه امام در زمان طاغوت ولایت فقیه را از عرصه تئوری وارد عرصه عملی کرد، اذعان داشت: اخراج طاغوت یک موضوع سیاسی بود که در کشور صورت گرفت.

وی با بیان اینکه ورود امام به ایران موجب شد که مبارزات گستره تری در مورد طاغوت صورت بگیرد بیان داشت: هدف از برگزاری چنین برنامه هایی تجلیل از فکر، راه و اندیشه امام خمینی(ره) است.

حجت الاسلام علی شیرازی با بیان اینکه مردم ایران به این دلیل انقلاب کردند که حرف خدا در جامعه و اسلام و دین پیاده شود، تصریح کرد: تا زمانی که مردم در کنار ولایت قرار گیرند دشمن نمی تواند قدرت مردم ایران را از بین ببرد.

دشمن از اعتقاد و ایمان مردم ایران می ترسد

وی با بیان اینکه دشمن از اعتقاد و ایمان مردم می ترسد، عنوان کرد: هدف دشمن این است که فکر، ایده و اندیشه های مقام معظم رهبری را در جامعه کم رنگ کند.

شیرازی با بیان اینکه امام و مقام معظم رهبری در جامعه ایران اسلامی، فکر و فرهنگ عاشورایی را زنده کردند، بیان داشت: فتنه سال 88 دشمن که 20 سال برای این فتنه برنامه ریزی شده بود توسط مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی سرکوب شد .



وی با بیان اینکه دشمن با پیوند مردم و ولایت فقیه مخالف است، گفت: در حال حاضر نسل چهارمی ها پای این انقلاب محکم و استوار مانده اند.

امام راه صحیح زندگی کردن را به ما آموخت

حجت الاسلام علی شیرازی با بیان اینکه امام راه صحیح زندگی کردن را به ما آموخت، بیان داشت: جوانان این انقلاب به امام عشق می ورزند .

شیرازی با بیان اینکه تا زمانی که فکر و ایده امام در جامعه حاکم باشد ملت ایران در مقابل تحریم های ، گرانی، تورم و ... ایستادگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران همان ملت سال 56و 57 است، بیان داشت: ملت ایران در تمامی عرصه ها با مشکلات روبه شده و پیروز میدان بوده است .

شیرازی با بیان اینکه دشمن در نظر دارد با تحریم، تورم و جنگ اقتصادی در بین ملت ایران و ولایت فقیه جدایی بیاندازد، یادآور شد: دشمن هنوز ملت ایران را نشناخته است چرا که ملت ایران با اقتدار و محکم پای این انقلاب ایستادگی می کند.