ترغیب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات بدون تبلیغ سیاسی و جناحی در برنامه های دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) در مصلی بزرگ امام علی(ع) از تشکیل هزار تشکل مردمی ستاد دهه فجر خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال 23 ستاد شهرستانی، هزار و 500 ستاد روستایی و عشایر، 41 ستاد دهه فجر در بخش ها و هزار تشکل مردمی وظیفه هماهنگی و سازماندهی برنامه ها و جشن های دهه فجر به صورت مردمی را بر عهده دارند.

صدفی از برگزاری بیش از هزار و 500 برنامه و جشن مردمی در قالب فعالیت های نمایشگاهی، قرآنی، مراسم، رسانه ای، فرهنگی، هنری و افتتاح پروژه ها خبر داد و افزود: این برنامه ها با مشارکت مردمی و با رویکرد تبیین برکات و دستاوردهای انقلاب برنامه ریزی شده است.

وی تبیین ارکان اصلی انقلاب به ویژه جایگاه رفیع ولایت فقیه، ایجاد فضای شادابی و نشاط، مشارکت عمومی مردم، پرهیز از اسراف و تبذیر را از جمله دیگر رویکردهای ستاد دهه فجر عنوان کرد و اظهار داشت: در آستانه دهه فجر برای حضور باشکوه مردم در انتخابات نیز تبلیغ خواهد شد.

مسئول ستاد دهه فجر استان کرمان، دهه فجر را متعلق به همه آحاد مختلف مردم با همه علایق و سلایق سیاسی و جناحی دانست و گفت: دهه فجر فرصتی مناسب برای تبلیغ حضور حداکثری مردم در انتخابات است اما تبلیغ جناحی و حربی در برنامه های عمومی این ایام ممنوع است.