اراده جدی دستگاه قضایی مبارزه با فساد است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه و دادستان ویژه روحانیت کل کشور، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، ساختمان جدید دادگاه ویژه روحانیت استان قزوین افتتاح شد.

حجت الاسلام رئیسی سپس در همایش بزرگ طلایه داران فجر انقلاب که در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد دستاوردهای انقلاب اسلامی را تشریح کرد.

رئیسی گفت: در جامعه اسلامی باید دین در همه ابعاد زندگی انسانها پیاده شود تا شاهد آرامش معنوی در میان مردم باشیم.

وی افزود: ائمه معصومین(ع)، روحانیون و علماء همواره در طول تاریخ با ظلم، فساد و انحراف فکری مبارزه کرده اند و در هدایت انسان ها نقش مهمی داشته اند.

دادستان دادگاه ویژه روحانیت کل کشور بیان کرد: استراتژی روحانیت مبارزه عملی با فساد و انحراف بوده و در پیروزی انقلاب و شرایط کنونی نیز نقش این گروه در صیانت از ارزشهای انکارناپذیر است.

معاون اول قوه قضائیه با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر تصریح کرد: امام راحل با تسخیر دلها توانست زمینه فروپاشی رژیم ستم شاهی را در کشور فراهم کند و این نعمت الهی باید توسط علما و روحانیون بخوبی صیانت و حفظ و به آیندگان سپرده شود.

رئیسی یادآورشد: امروز علما و روحانیون در سنگر دفاع از دین و ارزشهای الهی و مبارزه با زشتی ها و نظام سلطه جهانی پیشگام هستند و نقش موثری ایفا می کنند.

نظام سلطه از ایران احساس خطر می کند

این مسئول قضایی همچنین با بیان جایگاه نظام اسلامی گفت: نظام سلطه امروز تنها جریانی که احساس می کند در مقابلش ایستاده و نقشه هایش در منطقه را با شکست مواجه کرده ایران اسلامی است لذا همه توان خود را برای مقابله با نظام اسلامی بکار گرفته است.

وی افزود: تمام بلاها و مشکلات تحمیلی امروز از جمله محاصره اقتصادی، تحریم، فتنه و تفرقه برای مقابله با ایرانی است که منافع استکبار را در اقصی نقاط جهان به خطر انداخته است.

رئیسی یادآورشد: دشمن در دهه اول تلاش کرد تا انقلاب شکل نگیرد که نتوانستند لذا در دهه دوم تصمیم گرفتند مانع تثبیت آن شوند و دهه سوم تلاش شد تا انقلاب در محدوده جغرافیایی ایران متوقف شود و پیام استقلال خواهی، آزادی خواهی و اسلام خواهی ایران به سایر کشورها منتقل نشود که در همه این مراحل شکست خوردند و ناامید شدند.

دادستان دادگاه ویژه روحانیت کل کشور اظهارداشت: در دهه چهارم شاهد بیداری اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی هستیم که این حرکت عظیم با تلاش علما و روحانیون حاصل شده و در شرایط کنونی حفظ و صیانت از این دستاورد ارزشمند برعهده روحانیت است.

رئیسی گفت: جریان اسلام ناب محمدی امروز در مقابل استکبار ایستاده است و رسالت سنگینی در حفظ انقلاب، روشنگری، بصیرت افزایی، سنگربانی از ارزشهای دینی، حفظ اندیشه های ناب اسلامی بر عهده روحانیت آگاه و بصیر کشور است.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: امروز همه کانال های تلویزیونی و رسانه های استکباری علیه اسلام خواهی بسیج شده اند و با تغذیه نامناسب تلاش می کنند با رشد جریان های انحرافی و معرفی عرفان های کاذب، ایجاد فتنه، فشارهای اقتصادی از رشد جوانان مومن و مذهبی ما جلوگیری کنند که روحانیت وظیفه دارد این توطئه را افشا کند.

دستگاه قضایی در برخورد با فساد جدی و قاطع است

این مسئول قضایی اظهارداشت: دستگاه قضایی مصمم است با هر گونه فساد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه جامعه را تهدید می کند و امنیت مردم را به مخاطره می اندازد با قاطعیت مبارزه کند.

وی افزود: اجازه نخواهیم داد که فساد در جامعه لانه کند و اراده نظام آن است که از بروز فساد در کشور با جدیت جلوگیری کند.