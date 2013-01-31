وضعیت نیرو در وزارتخانه ها مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید زمانیان ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: وضعیت نیرو در سیستم وزارتخانه ها مساعد نیست برخی از وزارت خانه ها با کمبود نیرو و برخی دیگر مازاد نیرو مواجه هستند.

وی تصریح کرد: در نوع توزیع نیرو، دولت با مشکلاتی روبه رو شده و در برخی از نهادها و ارگان ها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند.

زمانیان ادامه داد: بخش اعظمی از جوانان فارغ التحصیل در رشته های مختلف بیکار هستند که باید این افراد را در جاهایی که خلاء نیرو وجود دارد به کار گرفت.

نماینده شهرستان شهرکرد در مجلس گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تمامی انتخابات آزادانه و سالم انجام گرفته شده است.

سید سعید زمانیان اذعان داشت: برخی افراد هستند که با فتنه می خواهند روابط بین افراد را به هم زده و انتخابات را نادرست معرفی کنند.

وی بیان داشت: اگر خواص دنبال مسائل انحرافاتی نباشند مردم راه خود را به خوبی می توانند تشخیص دهند و در انتخابات آزادانه تصمیم بگیرند.

زمانیان با بیان اینکه باید مواظب باشیم جریان انحرافی در انتخابات وجود نداشته باشد، عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب انتخابات سالم شکل گرفته و هیچ گونه انحرافی در آن وجود نداشته است.

تخصیص آب چهار محال و بختیاری باید دنبال شود/ ظلم به مردم با احداث تونل سوم

زمانیان تاکید کرد: چنانچه آب شرب، صنعت و کشاورزی چهار محال و بختیاری تامین شود مردم این استان با انتقال مازاد آب مخالف نیستند.

وی اظهار داشت: در احداث تونل سوم به مردم این استان ظلم شده و مشکلات اساسی برای مردم ایجاد شده است.

زمانیان تصریح کرد: با احداث تونل بسیاری از روستائیان استان مجبور به مهاجرت شدند و این برای آن ها بسیار مشکل بوده است.