به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بوشهر گفت: جشنواره بین المللی شعر فجر در ایام الله دهه فجر در خارک برگزار می‌شود.

علی موذنی با بیان اینکه این جشنواره روز 17بهمن در جزیره خارگ برگزار می‌شود اظهار داشت: این جشنواره با حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و 50 شاعر از سراسر کشور در جزیره مقاوم خارک برگزار می‌شود.

وی افزود: جزیره خارک در هشت سال دفاع مقدس به لحاظ پایمردی مردم این خطه و مقاومت در برابر تهاجمات دشمنان جزیره مقاومت نام‌گذاری شده است و برگزاری جشنواره شعر فجر در این جزیره نشان از اهمیت والای این جزیره دارد.

پیشرفت 70 درصدی طرح هادی روستای درویشی



فرماندار شهرستان دشتی در بررسی روند طرح هادی روستاهای باغان و درویشی از توابع بخش شنبه و طسوج اظهار داشت: در این روستاها طرح هادی به صورت ویژه دیده شده است و در روستای باغان بیش از یک کیلومتر زیرسازی شامل سنگ جدول، بیس، آسفالت و پیاده‌روسازی انجام می‌شود که هم اکنون 850 متر آن اجرا شده است و دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است.

سید علی هاشمی تصریح کرد: در این سه روستا روزانه 18 ساعت کار انجام می شود که امیدواریم تا پایان هفته آینده این پروژه ها به بهره برداری برسد.

وی در بازدید از طرح هادی روستای درویشی نیز گفت:در این روستا نیز 950 متر طرح در دست اجرا می باشد که شامل زیر سازی ،سنگ جدول ،بیس ،آسفالت وپیاده رو سازی می باشد که هم اکنون دارای پیشرفت 70 درصدی است.

کشف بیش از 59 هزار نخ سیگار قاچاق در دشتی



رئیس مجمع امور صنفی دشتی گفت: تعداد 59 هزار و 500 نخ سیگار قاچاق در سال 91 در این شهرستان کشف شده است.

مجید مختاری با بیان اینکه این اتحادیه افتخار دارد چهار شهید والامقام را تقدیم به نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است، گفت: تعداد 130 پروانه کسب ایثارگران اعم از خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان صادرشده است. در حال حاضر 13 اتحادیه و یک واحد دفتر در کاکی فعالیت می‌کنند و زیر نظر این مجمع امور صنفی قرار دارند.

وی یادآورشد: دوره‌های آموزش پیش نیاز صدور پروانه کسب، مکاسب، امر به معروف و نهی از منکر، آشنایی با قانون نظام صنفی، نحوه تکمیل اظهارنامه و کد اقتصادی برای پرداخت مالیات، عفاف و حجاب، آشنایی با اداره تعاون، کار و امور اجتماعی برای کارگران شش مورد برگزار شده است.

پیاده‌روی خانوادگی در روستای کره بند برگزار شد



حوزه مقاومت بسیج محرم سپاه شهرستان بوشهر با همکاری پایگاه‌های مقاومت این حوزه اقدام به برگزاری پیاده روی خانوادگی در روستای کره بند کرد.

یک‌هزار نفر از مردم روستای کره بند مسیر مسجد صاحب الزمان (عج) این روستا تا دبیرستان دخترانه عفت را پیاده روی کردند.

در پایان این مراسم به قید قرعه به 63 نفر از شرکت کنندگان در این پیاده رویی جوائزی نفیس اهداء شد.

معافیت 51 نفر از فرزندان مددجو کمیته امداد کنگان از سربازی



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگان از معافیت 51 نفر از فرزندان مددجو کمیته امداد کنگان از سربازی خبر داد و اظهار داشت: فرزندان پسر زنان سرپرست خانواده برای کمک به خانواده‌ها از خدمت سربازی معاف می‌شوند و می‌توان با معافیت سربازی مشغول به‌کار شوند و گام موثری برای خودکفایی خانواده خود بردارند.

مراد شمس‌الدینی افزود: توانمندسازی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد از مهم‌ترین برنامه‌های این طرح بوده و معافیت فرزندان مددجو کمک قابل توجهی به اشتغال خانواده‌ها و توانمندسازی آن‌ها می‌کند.

وی ادامه داد: فرزندان مددجویانی که سرپرست آن‌ها فوت کرده، فرزندان همسران مطلقه و تک فرزندان پسر خانواده با داشتن سه خواهر یا بیشتر نیز می‌توانند با معرفی کمیته امداد از تسهیلات معافیت سربازی استفاده کنند.