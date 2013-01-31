آتش نشانی رشت یک راس گاو 750 کیلویی را از میان گل ولای سالم بیرون کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی رفیعی افزود: طی تماس های تعدادی از شهروندان با سامانه سه رقمی 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت مبنی بر گرفتار شدن یک راس گاو در میان گل و لای زمین کشاورزی حوالی زندان لاکان رشت بلافاصله یک دستگاه خودروی نجات به همراه سه آتش نشان درمحل حاضر و نسبت به عملیات نجات اقدام کردند.

وی اظهارداشت: بنا به اظهار آگاهان محلی شخص یا اشخاصی به قصد ربودن سه راس گاو، این حیوانات را به زمین های کشاورزی محل نگهداری شان هدایت که یکی از این گاوها به دلیل وزن زیادی که داشت به دلیل سست بودن زمین در آن فرو می رود که با اطلاع سریع شهروندان و حضور به موقع آتش نشانان نسبت به خارج کردن حیوان اقدام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت ادامه داد: این در حالی بود که آتش نشانان با استفاده از تمامی تجهیزات نجات با بیش از چهار ساعت عملیات رهاسازی، موفق شدند این گاو 750 کیلویی را از درون گل و لای خارج کنند.