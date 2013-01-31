راننده کامیون فراموشکار حادثه ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باتماس شاهدین این حادثه با سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28 و همچنین گروه امداد و نجات 5 این سازمان در ساعت 21:07 دقیقه شب گذشته به محل حادثه در منطقه ابوذر، خیابان 20 متری اول عیوض خانی، زیر پل گلچین اعزام شدند.

ناصرحاجی گل افسرآماده منطقه 5 سازمان آتش نشانی تهران در مورد چگونگی وقوع این حادثه اظهار داشت: راننده سهل انگارو فراموشکار این کامیون کمپرسی شب گذشته پس از تخلیه بار بدون این که کفی کامیون را به حالت اول بازگرداند این وسیله نقلیه را به حرکت درآورد که به هنگام عبور از زیر پل قطار رو ناگهان کفی آن به شدت با پل برخورد کرد و باعث توقف کامیون شد.

وی افزود: بر اثر این حادثه، راننده 50 ساله و شاگرد 28 ساله اش از قسمت صورت و کمر به سختی مجروح شدند.

این افسر آماده آتش نشانی خاطرنشان کرد: آتش نشانان با ایمن سازی محل حادثه وبستن خیابان، بلافاصله با کمک جرثقیل وابزار ویژه، کامیون را از زیر پل رها و به محل امنی منتقل کردند.