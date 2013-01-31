وجود 2900 واحد آلاینده/ تشکیل سازمان حفاظت از جنگلها

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری اظهار داشت: برای حفظ محیط زیست در کشور باید منابع آلاینده و مخرب محیط زیست را شناسایی و در جهت کنترل عومل برنامه ریزی و سیاست گذاری کنیم.

وی افزود: اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با عوامل زیست محیطی باید به صورت جد انجام شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه برای کنترل محیط زیست در کشور باید آمایش سرزمینی استانها را جدی بگیریم، تصریح کرد: نقشه کاربری اراضی و طرح تفضیلی اراضی کشور را تهیه، ابلاغ و اجرایی کنیم.

شاعری با بیان اینکه هر نوع بهره برداری اقتصادی و عمرانی در کشور بدون ارزیابی زیست محیطی نباید صورت گیرد، یادآور شد: هر طرج بزرگ صنعتی، عمرانی در کشور باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشد.

وی تاکید کرد: تلاش داریم محیط زیست کشور را حفاظت کنیم و از طریق کنترل، نظارت و اجرای طرحهای توسعه ای مبتنی بر ظرفیت های زیست محیطی سوق یابیم.

ارتقا کیفیت سوخت خودروها



رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با بیان اینکه در حوزه سوخت و بهبود کیفیت آن ظرف دو سال گذشته اقدامات جدی صورت گرفته است، افزود: بر این اساس کیفیت یورو دو سوخت خودروها را یورو 4 ارتقا دادیم.

شاعری با اشاره به اینکه تا پایان امسال، 50 درصد سوخت مورد نیاز خودروهای کشور با استاندارد یورو 4 تامین می شود، اظهار داشت: استاندارد یورو 4 انقلاب بزرگ زیست محیطی در کشور است.

وجود 2900 واحد آلاینده



وی تعداد واحدهای صنعتی آلاینده کشور در سال 89 را بالغ بر چهار هزار و 157 واحد اعلام کرد و گفت: این تعداد را در سال 90 به دو هزار و 900 واحد کاهش دادیم.

قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با بیان اینکه در سال گذشته 200 میلیارد تومان صنایع آلاینده را جریمه و به حساب خزانه دولت وازیز کردیم، اظهار داشت: قصد داریم شاخص آلودگی صنایع را به حداقل برسانیم.

وی از تقدیم طرح تدوین استاندارد آلودگی مصرف خانگی به دولت خبر داد و افزود: امیدواریم این طرح تا پایان سال به تصویب دولت برسد و ابلاغ شود. بر اساس این طرح تمام مصارف خانگی استاندارد آلایندگی می گیرد و واحدهایی مسکونی بدون برخوردار بودن از استاندارد انرژی، جواز کسب و پایان کار نمی گیرند.

شاعری با بیان اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوا به تصویب دولت رسیده و از سال 90 به مرحله اجرایی رسیده است، تصریح کرد: بر این اساس استاندارد خودروهای سوخت، استقرار واحدهای صنعتی، فضای سبز، مصارف خانگی و موتور سیکلت ها مشخص و در بخش صعت، سوخت و مدیریت شهری منسجم می شود.

پایین بودن استاندارد فضای سبز ساری



وی سرانه فضای سبز همه مراکز استانهای کشور را از ساری و مراکز استانهای شمالی کشور بالاتر دانست و گفت: سرانه فضای سبز شهر ساری از استاندارد کشوری هم پایین تر است.

شاعری با بیان اینکه سرانه فضای سبز شهرهای کشور بالغ بر 25 متر مربع است، افزود: این سرانه در ساری حدود 1.5 متر مربع است.

تاکید بر واردات چوب



قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه نیاز چوبی کشور را باید با زراعت چوب و واردات تامین کنیم، افزود: باید وابستگی صنایع چوب مازندران به جنگل را قطع کنیم و بهتر است نام سازمان جنگلها به سازمان حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تغییر نام یابد تا مسئولیت این سازمان صرفا حفاظت از عرصه های جنگلی باشد و بهره برداری صورت نگیرد.

شاعری با بیان اینکه بهره برداری از جنگلهای شمال باید در یک پروسه ده ساله قطع تا تنفسی صورت گیرد، اظهار داشت: امید است با همکاری مجلس و دولت امیدواریم، طرح جلوگیری از بهره برداری جنگلهای شمال کشور تصویب شود.

وی با اعلام اینکه اکنون بهره برداری از جنگل های شمال به صرت قانونی صورت می گیرد ولی از توان جنگلهای شمال خارج شده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم جلوی سیلاب در شمال را بگیریم و اشتغال و گردشگری را در شمال کشور حفظ کنیم نیازمند بازسازی، احیا و تجدید حیات طبیعی جنگل های شمال هستیم.

شاعری گفت: هم اکنون به صورت میانگین بین 800 هزار تا یک میلیون متر مکعب از جنگل های کشور برداشت مجاز صورت می گیرذ.

قطع واردات آزبست



این مسئول سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه آزبست در کشور به صورت کامل ممنوع شده است، افزود: اجازه ترخیص 60 هزار تن آزبست در بندر امیرآباد را ندادیم.

وی از اجرایی شدن افزایش 10 تا 20 درصدی جرائم صدور شکار غیرمجاز از اوایل سال 92 در کشور خبر داد و گفت: این طرج بر این اساس صورت گرفته تا صید و شکار مجاز و غیرمجاز را در کشور مدیریت کنیم.