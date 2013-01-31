۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

فرهای راد:

15 دارنده سلاح غیرمجاز اهواز دستگیر شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون دادستان اهواز از دستگیری 15 نفر از دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فرهادی راد اظهار کرد: با اجرای چهاردهمین و پانزدهمین مرحله از اجرای طرح دستگیری دارندگان اسلحه و مهمات غیرمجاز در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی حمید، 15 نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.
 
وی افزود: در اجرای چهاردهمین مرحله از این طرح که با هماهنگی به عمل آمده با فرماندهی انتظامی مرکز استان و نمایندگان حفاظت اطلاعات، در روستای شمریه اهواز به اجرا در آمد، سه قبضه کلاشینکف، 9 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، 13 تیغه خشاب و 70 تیر فشنگ جنگی و 13 تیر فشنگ شکاری کشف و ضبط شد.

فرهادی راد گفت: در این راستا با بازرسی از 30 باب منزل مسکونی، هشت نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز دستگیر شدند.
 
سرپرست مجتمع امور جنایی و انقلاب دادسرای اهواز عنوان کرد: همچنین با اجرای پانزدهمین مرحله از طرح مذکور در روستای ملیحان اهواز، 10 باب منزل مسکونی مورد بازرسی قرار گرفت.
 
فرهادی راد گفت: در این عملیات، دو قبضه کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری، سه قبضه سلاح شکاری، شش تیغه خشاب و 356 تیر فشنگ جنگی کشف و ضبط شد و هفت نفر از دارندگان اسلحه نیز دستگیر شدند.
 
وی با بیان اینکه دو عملیات مذکور هیچگونه خسارت جانی و مالی در بر نداشته، ادامه داد: متهمان باتوجه به اتهامات وارده، با قرار صادره روانه زندان شدند.
 
