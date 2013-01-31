حوزه آبخیز بق–طاق دامغان به بهره برداری می رسد

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح و بهره برداری رسمی از حوزه آبخیز بق–طاق دامغان با 15 میلیارد ریال اعتبار بمناسبت دهه مبارک فجر گفت: حوزه آبخیز حاج علی قلی و حوزه آبخیز رشم و معلمان از مهمترین حوزه های آبخیز شهرستان دامغان است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: حوزه کویری حاج علی قلی شامل حوزه سد دامغان و حوزه های شرق و غرب شهرستان دامغان می شود.

وی از وجود دو بند زیرزمینی حوزه آبخیز در شهرستان دامغان خبر داد و افزود: یکی از این بندها در روستای تویه دروار و دیگری در روستای کوه زر در جنوب دامغان واقع شده است.

میرعماد، کنترل و مهار آب های زیر قشری و استفاده آن در بخش کشاورزی و شرب را از جمله اهداف اصلی اجرای این بند زیرزمینی در منطقه تویه دروار دامغان بیان کرد.

وی تصریح کرد: میزان مخزن در نظر گرفته شده بند زیرزمینی منطقه تویه دروار دامغان 10 هزار و 800 مترمکعب بوده که با توجه به ذخیره آب در پشت این بند است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: باغداران و کشاورزان منطقه تویه دروار دامغان با استفاده از تاسیسات نصب شده و با کنترل لازم از آب ذخیره شده برای آبیاری باغات استفاده می کنند.

میرعماد در خاتمه با بیان اینکه بندهای زیرزمینی آب های سطحی و زیر سطحی در فضای بین رسوبات و مسیل ها را ذخیره می کند، گفت: علاوه بر این از تبخیر بی رویه آب نیز جلوگیری می کنند.