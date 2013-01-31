واکنش اتحادیه عرب به تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه آن را نقض آشکار حاکمیت یک کشور عربی، نقض منشور سازمان ملل، قوانین و معاهدات بین المللی دانست.

در بیانیه اتحادیه عرب آمده است: جامعه جهانی باید به مسئولیت خود برای جلوگیری ازتجاوز اسرائیل به کشورهای عربی عمل کند.

اتحادیه عرب بیان کرد: سکوت جامعه بین المللی در قبال تجاوز اسرائیل به خاک سوریه در گذشته، سبب تشویق آن به تجاوز جنایتکارانه جدید با سوء استفاده از اوضاع فعلی سوریه شده است.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل باید تبعات تجاوز خود به سوریه را بپذیرد و سوریه حق دفاع از اراضی، حاکمیت خود را دارد و حق دارد درخواست غرامت کامل خسارات مادی و انسانی به سبب این حمله کند.

شایان ذکر است که جنگنده های رژیم صهیونیستی دیروز با نقض حریم هوایی سوریه یک مرکز علمی -پژوهشی در منطقه جمرایا در حومه دمشق را هدف قرار دادند.