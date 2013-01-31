135 عنوان برنامه از سوی سپاه الغدیر در یزد اجرا می‌ شود

سردار اکبر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های این نهاد از دوازدهم بهمن ماه، همزمان با ورود شکوهمندانه امام راحل به میهن اسلامی آغاز می شود.

وی ادامه داد: صبح امروز نخستین برنامه مراسم استقبال نمادین از حضرت امام خمینی(ره) بود که در فرودگاه شهید صدوقی(ره) برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم رژه موتوری خبر داد و اظهار داشت: این مراسم با عنوان بیعت با ولایت از فرودگاه تا گلزار شهدای یزد برگزار خواهد شد.

وی از دیگر برنامه های این دهه را برگزاری جشن های بزرگ و شاد عنوان کرد و افزود: این جشن ها در تمامی شهرستان های استان یزد تدارک دیده شده و تا 22 بهمن با حضور بسیجیان، جشن باشکوه مردمی در شهرستان ها برگزار می شود.

فرمانده سپاه الغدیر، برگزاری جشنواره کشوری قرآن و عترت دانشجویی را از دیگر برنامه های فرهنگی سپاه الغدیر عنوان کرد و گفت: مسابقات قرآنی در سطح نواحی و پایگاه های مقاومت نیز در این ایام برگزار می شود.

سردار فتوحی، اهم برنامه های دهه فجر را برگزاری صبحگاه مشترک در پادگان شهید صدوقی یزد،

دیدار با خانواده معزز شهدا، دیدار بسیجیان هر شهرستان با امام جمعه، شرکت فعال بسیجیان در نماز جمعه و .... اعلام کرد.

وی همچنین از ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم استان خبر داد و تصریح کرد: در طول ایام ‌الله دهه مبارک فجر تیم های داوطلب امداد پزشکی به مناطق محروم کشور و استان با هدف ویزیت رایگان بیماران اعزام خواهند شد.