به گزارش خبرنگار مهر، جعفر کامبوزیا صبح امروز در نشست خبری فدراسیون شطرنج با بیان اینکه پروژه شطرنج در مدارس فقط مختص فدارسیون نیست، تصریح کرد: تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش با این پروژه موافقت نکند نمی توانیم در مدارس سراسر کشور این طرح را عملی کنیم. طی یک سال گذشته همواره تلاش زیادی در این راستا انجام داده ایم که متاسفانه موفق به این امر نشده ایم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که شطرنج را در یکی از مقاطع ابتدایی بگنجانیم و به مانند رشته های شنا و غیره در مدارس ابتدایی این درس وجود داشته باشند.

رئیس فدراسیون شطرنج با بیان اینکه در ترکیه این رشته ورزشی به عنوان یکی از دروس تدریس می شود، گفت: نه تنها شطرنج بلکه ورزش یک کار فرهنگی تربیتی است و افزایش آن منجر به کاهش امور غیر فرهنگی می شود.

کامبوزیا گفت: از لحاظف فنی و کیفی خیلی بهتر و قوی تر از ترکیه هستیم اما اعتبار سالانه ترکیه حدود 8 میلیون یورو است اما ما از ابتدای سال جاری تا به امروز تنها 300 میلیون تومان بودجه دریافت کرده ایم با توجه به این اختلاف اعتبار باید توقع هم اندک باشد.

وی با بیان اینکه در پروژه مدارس سعی بر این است که موضوع فرهنگی بیشتر تحت الشعاع قرار گیرد، گفت: جزو معدود کشورهایی هستیم که درس شطرنج در دانشگاه علمی کاربردی مورد بهره برداری قرار گرفته و از بهمن ماه سال جاری استارت کاری آن در این دانشگاه زده خواهد شد.

رئیس فدراسیون شطرنج افزود: دو سال است که مسابقات قهرمانی مدارس کشور برگزار نمی شود و دانش آموزان با هزینه های شخصی به مسابقات جهانی می روند.

وی با اشاره به بودجه فدارسیون تصریح کرد: 11 ماه از سال گذشته و ما تنها 35 درصد از بودجه مصوب را دریافت کرده ایم و بدهکاری های زیادی داریم که به همین دلیل مجبوریم تقویم فدراسیون را دست کاری کنیم. در ابتدای امر خواستار بودجه 2 میلیارد و 700 میلیون تومانی از وزرات ورزش بودیم که 700 میلیون آن تصویب شد.