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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

جوهری:

انقلاب اسلامی ایران معجزه ای الهی بود که حاکمیت طاغوت را به نظام توحید تبدیل کرد

انقلاب اسلامی ایران معجزه ای الهی بود که حاکمیت طاغوت را به نظام توحید تبدیل کرد

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار، انقلاب اسلامی ایران را معجزه ای الهی توصیف کرد که به موجب آن حاکمیت طاغوت به حاکمیت الهی و نظام توحید تبدیل شد.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در پیامی اظهار داشت: به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بدون شک معجزه ای الهی بود که به دست معجزه گر مردی از سلاله پاک رسول خدا (ص)، حضرت امام خمینی (ره) و نثار خون هزارن شهید گلگون کفن ایران اسلامی به انجام رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره ساخت.

این مسئول عنوان کرد: عظیم ترین و اساسی ترین ثمره مقدس و مبارک انقلاب اسلامی این است که با حضور پر رنگ مردم در صحنه و اطاعت از ولی فقیه زمان، حاکمیت ظلم طاغوت را به به حاکمیت الهی و نظام توحید تبدیل کرد.

فرماندار شهرستان شهریار ادامه داد: در چنین ایامی طومار سیاه چند هزار ساله رژیم شاهنشاهی در هم پیچید و به نیم قرن خودکامگی، ظلم، استبداد و چپاول رژیم خود فروخته پهلوی خاتمه بخشید.

وی بیان کرد: اینجانب فرارسیدن سی وچهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که همزمان با ایام با سعادت موالید حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) است را به خانواده معزز و معظم شهدا، ایثار گران و ملت ایران بویژه مردم شهرستان شهریار صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزوی توفیقات روزافزون از درگاه ایزد منان و توجهات حضرت ولیعصر (عج) و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) را از درگاه احدیت مسالت دارم.

کد مطلب 1804826

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