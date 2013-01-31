انقلاب اسلامی ایران معجزه ای الهی بود که حاکمیت طاغوت را به نظام توحید تبدیل کرد

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در پیامی اظهار داشت: به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بدون شک معجزه ای الهی بود که به دست معجزه گر مردی از سلاله پاک رسول خدا (ص)، حضرت امام خمینی (ره) و نثار خون هزارن شهید گلگون کفن ایران اسلامی به انجام رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره ساخت.

این مسئول عنوان کرد: عظیم ترین و اساسی ترین ثمره مقدس و مبارک انقلاب اسلامی این است که با حضور پر رنگ مردم در صحنه و اطاعت از ولی فقیه زمان، حاکمیت ظلم طاغوت را به به حاکمیت الهی و نظام توحید تبدیل کرد.

فرماندار شهرستان شهریار ادامه داد: در چنین ایامی طومار سیاه چند هزار ساله رژیم شاهنشاهی در هم پیچید و به نیم قرن خودکامگی، ظلم، استبداد و چپاول رژیم خود فروخته پهلوی خاتمه بخشید.

وی بیان کرد: اینجانب فرارسیدن سی وچهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی که همزمان با ایام با سعادت موالید حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) است را به خانواده معزز و معظم شهدا، ایثار گران و ملت ایران بویژه مردم شهرستان شهریار صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزوی توفیقات روزافزون از درگاه ایزد منان و توجهات حضرت ولیعصر (عج) و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) را از درگاه احدیت مسالت دارم.