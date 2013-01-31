آزادی و آزادگی نخستین پیام انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید اربابی ظهر پنجشنبه به مناسبت ایام مبارک دهه فجر در جمع مردم راسک اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی استقلال سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و فکری که با مداخله استعمارگران و سوء مدیریت دست نشاندگان رژیم ستمشاهی به تاراج رفته بود، مجددا به ملت ایران هدیه شد.

وی گفت: به ثمر نشستن انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) نقطه امید تمامی مستضعفان عالم برای رهایی از زیر یوغ استعمار و استثمار بود.

وی افزود: در سایه وحدت، انسجام و ایستادگی تمام خطرات جنگ تحمیلی، جنگ نرم و تحریم های دشمنان را پشت سر گذاشته ایم و امروز نیز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با تکیه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تحریم ها را پشت سر خواهند گذاشت و مانند همیشه دشمن را نا امید می کنند.

نماینده مردم شهرستان های ایرانشهر، سرباز و دلگان در مجلس بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران به الگویی تمام عیار برای بشریت تبدیل شده است.