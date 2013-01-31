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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

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رژه خودروها و موتورسواران در آبادان

رژه خودروها و موتورسواران در آبادان

آبادان – خبرگزاری مهر: در نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی رژه خودرویی و موتورسواران در آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خودروهای نیروهای انتظامی، آتش نشانی و تاکسیرانی با همراهی جمعی از موتورسواران با چراغهای روشن و به صدا در آوردن بوق خودروها به انجام رژه در سطح خیابانهای شهر پرداختند. خودروها و موتورها که مزین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی شده بودند با انجام حرکات نمایشی
شادمانی خود را از آغاز بیست و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند.

به صدا در آمدن بوق کشتیها، لنجها و قایقها در اروند رود و خلیج فارس و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی بر بلندای شناورها در خلیج فارس بر از اقتدار و حاکمیت جمهوری اسلامی صحه گذارد.

مردم شهرهای آبادان و خرمشهر بار دیگر وفاداری خود با نظام را نشان دادند و ضمن بیعت با مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب با آرمانهای والای حضرت امام(ره) و شهدا تجدید پیمان بستند.
 
کد مطلب 1804830

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