رژه خودروها و موتورسواران در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، خودروهای نیروهای انتظامی، آتش نشانی و تاکسیرانی با همراهی جمعی از موتورسواران با چراغهای روشن و به صدا در آوردن بوق خودروها به انجام رژه در سطح خیابانهای شهر پرداختند. خودروها و موتورها که مزین به پرچم مقدس جمهوری اسلامی شده بودند با انجام حرکات نمایشی

شادمانی خود را از آغاز بیست و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادند.

به صدا در آمدن بوق کشتیها، لنجها و قایقها در اروند رود و خلیج فارس و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی بر بلندای شناورها در خلیج فارس بر از اقتدار و حاکمیت جمهوری اسلامی صحه گذارد.



مردم شهرهای آبادان و خرمشهر بار دیگر وفاداری خود با نظام را نشان دادند و ضمن بیعت با مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب با آرمانهای والای حضرت امام(ره) و شهدا تجدید پیمان بستند.

