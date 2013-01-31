قهرمانی مقتدرانه تیم تکواندو پاکدشت در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات تیم پاکدشت توانست سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز کسب کند و در مجموع با 45 امتیاز بالاتر از سایر تیمها بر سکوی نخست بایستد.

مهدی اصغری، حسین زنجانی و دانیال حضرتی تکواندو کاران طلایی مسابقات بودند و فرشاد منصفی مدال نقره را برگردن آویخت و محمد سبحان فریدونی نیز صاحب مدال برنز این رقابتها شد.

دامون ابوالقاسمی سرمربیگری تیم نوجوانان تکواندو پاکدشت را برعهده داشت که عنوان بهترین مربی را کسب و موفقیت تیم پاکدشت را در این رقابتها تکمیل کرد.

برترین هوگوپوشان پاکدشت معرفی شدند

در مسابقات تکواندو جشنواره فرهنگی ورزشی فجر پاکدشت 300 رزمی کار این رشته گرد هم آمدند و در اوزان مختلف به رقابت پرداختند.

حضور و استقبال گسترده هوگوپوشان در این مسابقه چشمگیر بود و در پایان امیر رضا مددی، محمد هادی صالح کوتاه و محمد لطفی به عنوان فنی ترین بازیکن شناخته شدند.

آقایان علی قویدل، احمد بوربور و بابک بخشایش نیز با توجه به امتیازات کسب شده توسط شاگردانشان عنوان مربیان برتر را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی خردسالان کمربند سبز و آبی متین افشار، امیرحسین احوالی، علیرضا قاسم زاده، مهدی استیری، امیر حسین نجفیان، محمد لطفی، رضا پناهی، علی اکبر روز بهانی، علیرضا اسدی و امیر حسین جعفری نفرات برتر این مسابقات هستند.

در رده سنی خردسالان کمربند قرمز و مشکی محمد هادی صالح کوتاه، مبین قنبری، امیر رضا مددی، مهدی هاتفی، علی شورابی نسب، عرفان سراجی، مهرداد آبتین و علیرضا ابرار حامد از نفرات برتر این رده سنی هستند.

در رده سنی نونهالان کمربند سبز و آبی نیما جمال دوست، احسان حسینی، امین بیگی، مهدی علی مردانی، محمد رضا جوادی، مرتضی واعظی، علی قره سفلو، حمید رضا جمشیدی، علیرضا قاسمی و حسن محمدی از دیگر نفرات برتر این مسابقات هستند.

در رده سنی نونهالان کمربند قرمز و مشکی سینا حسینی، فریدون تاجیک، رضا میرزایی، امیر حسین رحیمی، علی مقصودی، امید ابرازه، علیرضا نعمتی، علی عباسپور و حسن زمانی نفرات برتر در این قسمت از مسابقات هستند.

در رده سنی شکوفه ها شایان فرشادی فر، محمد امین نجفی، عرفان شیرازی، علیرضا دونده و محمد پرهام علمی از دیگر نفرات برتر این مسابقات هستند.

رقابت دیدنی اسکیت بازان برتر پاکدشت برگزار شد

مسابقات اسکیت سرعت پاکدشت از سری رقابتهای جام فجر در پاکدشت برگزار شد و طی آن نونهالان و نوجوانان علاقه مند به اسکیت در سالن یکهزار و 200 نفره با یکدیگر مسابقه دادند و به اجرای هنرهای نمایشی پرداختند.

این مسابقه مهیج با حضور 35 اسکیت باز جریان داشت که سه نفر برتر در رده های سنی مختلف با عبور سریع تر از خط پایان مهارت خود را در این رشته زیبا نشان دادند.

گفتنی است، مریم صدری، صدف عزیزی و عرشیا عباسپور نفرات برتر این مسابقه هستند.