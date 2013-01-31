راه آهن ساری به خارج از شهر انتقال یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل راه آهن شمال اظهار داشت: مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند چرا که رفع معضلات تقاطع های راه آهن و جاده، لزوم رعایت مقررات ایمنی ریلی توسط شهروندان، زیبا سازی حریم راه آهن، نوسازی ناوگان مسافری و احداث تعداد بیشتر روگذر و زیرگذر در تقاطع ها از جمله مسائل مهم برای حل مشکلات ساکنان حاشیه خطوط ریلی است.

وی افزود: امروزه راه آهن در همه جای دنیا موجب توسعه و عمران و آبادی شهرها می شود ولی متاسفانه راه آهن با عبور از داخل مناطق مسکونی این شهرها مشکلات خاصی را بوجود آورده و این موضوع باید دغدغه اصلی مسئولان شهری استان باشد

دامادی گفت: تمامی تلاش خود را برای موافقت وزارتخانه و جذب اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه انجام و برای تحقق این موضوع از هرگونه طرح های راه آهن در این خصوص حمایت خواهم کرد.

نقش راه آهن شمال در اقتصاد منطقه

یوسف گران پاشا، مدیرکل راه آهن شمال نیز گفت: راه آهن شمال سالیانه با حمل میلیون ها تن بار و مسافر نقش مهمی در اقتصاد منطقه و حمل و نقل مازندران دارد.

وی افزود: راه آهن منطقه شمال کشور به دلیل قرار گرفتن در داخل برخی از مناطق مسکونی شهرهای مازندران نظیر ساری و قائم شهر و دیگر شهرهای مرکزی استان نمی تواند از حداکثر ظرفیت های موجود خود استفاده کند.

گران پاشا با اشاره به ظرفیت میلیونی حمل بار و مسافر توسط راه آهن شمال گفت: در صورت وجود بسترهای لازم و رفع موانع و مشکلات حریم ریلی، راه آهن می تواند حداقل دو برابر میزان فعلی از ظرفیت های موجود خود استفاده کند.

مدیرکل راه آهن شمال با اشاره به احداث خط آهن گرگان – اینچه برون گفت: با بهره برداری از این خط آهن که در مسیر کریدور شمال- جنوب قرار دارد تعداد قطارهای روزانه راه آهن در این مسیر افزایش چشمگیری خواهد داشت.