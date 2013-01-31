اجرای 200 ویژه برنامه دهه فجر در بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه برنامه های دهه فجر افزود: این برنامه ها با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی این شهرستان تدوین و برنامه ریزی شده است.

وی عطر افشانی مزار شهداء ، دیدار با خانواده معظم شهدا ، برگزاری محافل انس با قرآن ، برگزاری مسابقات ورزشی و هنری ، برپایی نمایشگاه عکس و برگزاری همایش ها و نشست های سیاسی و جشن پیروزی انقلاب اسلامی را از جمله این برنامه ها عنوان کرد .

عزت و اقتدار ایران به برکت انقلاب اسلامی حاصل شده است

مسئول نمایندگی ولی فقیه لشکر 27 حضرت رسول الله ( ص ) گفت : عزت و اقتدار ایران به برکت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل شده است .

حجت الاسلام عبدالعلی گواهی در سیزدهمین یاداره 18 تن از شهدای روستاهای لیوان غربی و کهنه کلباد از توابع شهرستان بندرگز ، با تبیین تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی افزود : انقلاب های زیادی در طول تاریخ جهان به وقوع پیوسته ولی انقلاب اسلامی به دلیل پشتوانه اسلامی تفاوت ماهیتی با آنها داشت ، زیرا اسلام خواهی مردم اصلی ترین خواسته آنان بود.

وی اظهار کرد : به شکرانه انقلاب اسلامی فرهنگ شهادت در جامعه ما قابل احساس است و به برکت خون پاک شهیدان و ایثارگری رزمندگان ، اکنون کشور ما در اوج عظمت است .



بررسی مشکلات شهرک صنعتی بندرگز

مسئولان شهرستان بندرگز با بازدید از شهر صنعتی شهرستان از واحدهای تولیدی و صنعتی بازدید و ازنحوه فعالیت و نیز مسائل و مشکلات آنان آگاه شد .

شهرک صنعتی بندرگز با وسعت 70 هکتار در کیلومتر 5 جاده قدیم کردکوی ـ نوکنده واقع است .



این شهرک صنعتی از امکانات زیر بنایی شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جدول گذاری و خیابان کشی برخوردار است و بررسی نحوه فعالیت واحدهای صنعتی این شهرک و رسیدگی به مشکلات موجود ، از اهداف این بازدید بود .



انقلاب ارزشهای اسلامی را احیا کرد



فرماندار بندرگز گفت: به برکت انقلاب اسلامی ایران ارزشهای با شکوه اسلامی در کشور احیا شد که لازم است در حفظ آرمانهای آن در مقابل ترفندهای دشمنان بکوشیم .



قربانعلی بابایی با تاکید بر این که انقلاب اسلامی باعث شد مردم ایران به توانمندیهای خود دست یافته و برای رشد و تعالی خود از این توانمندیها استفاده کنند ، ادامه داد : اتکا نکردن به نیروهای بیگانگان و متوسل شدن به نیروهای خود برای پیشرفت ، نقطه عطف پیشرفت ایران اسلامی در سه دهه گذشته است.



فرماندار بندرگز در بخش دیگری از سخنان خود افزایش تعامل و ارتباط روابط عمومی ها با رسانه و مطبوعات را خواستار شد و گفت : برقراری ارتباط مستمر با رسانه در راستای معرفی خدمات دستگاه های اجرایی در راستای خدمت گذاری به مردم از مهمترین وظایف روابط عمومی دستگاههای دولتی بشمار می رود .