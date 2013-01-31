ورود بیش از 7 فروند هواپیما تاپایان سال/ افزایش 2 درصدی تعداد صندلی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پهلوانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تنها شرط تامین صندلی تامین منابع ارزی شرکت ها است، گفت: اگر شرکت ها بتوانند این منابع ارزی را تامین کنند دریک پروسه کمتر از یکماه شاهد افزایشس 2 درصدی تعداد صندلی هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه بیش از 7 فروند تا پایان سال به کشور وارد می شود، بیان کرد: در دو ماهه اخیر تلاش داشتیم که زمینه های لازم را برای ایجاد فضا برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این یک سیاست کلان است که نیاز به هماهنگی میان قوه مجریه و مقننه دارد، اظهار داشت: افزایش قیمت بلیت هواپیما یکی از تصمیماتی بوده است که به دنبال قیمت سوخت انجام گرفت و باید اجرایی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در حال حرکت به سمت آزادسازی نرخ بلیت هستیم اما اینکه چه زمانی این اتفاق می افتد به هماهنگی دو قوه مجریه و مقننه مربوط است.

پهلوانی در خصوص بدهی ایرلاین ها، اظهار داشت: بدهکاری شرکت ها به دلیل استنباطی است که از بخش های مختلف برای این صنعت شده است که نیاز به یک هماهنگی دارد تا بخشنامه ها بصورت مدون و یکنواحت اجرایی شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برگزاری جلسه مشترک بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و کلیه مدیران ایرلاین ها و سازمان، گفت: در این جلسات به دنبال اجرای سیاستی هستیم تا بدهی شرکت های هواپیمایی پرداخت شده و یا کاهش یابد.

وی در خصوص اقتصادی شدن فرودگاه ها ، گفت: در حال حاضر 3 فرودگاه اقتصادی کشورمنبع اقتصادی مناسبی برای تامین هزینه های دیگر فرودگاه ها هستند و خوراک اقتصادی برای فرودگاه های دیگر به شمار می روند که از قبل هم این شیوه بوده است.

پهلوانی تصریح کرد: فرودگاه های بین المللی تامین منبع فرودگاه های دیگر را انجام می دهند ضمن انکه شرکت های منفعل هم باید در تامین بدهی خود به شرکت فرودگاه ها بهتر عمل کنند.