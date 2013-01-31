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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

حجت السلام خاتمی :

رهبری امام خمینی (ره) برنامه نظریه پردازان غربی را با بن بست روبه رو کرد

رهبری امام خمینی (ره) برنامه نظریه پردازان غربی را با بن بست روبه رو کرد

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:سه عامل اساسی ایدوئولوژی میان مردم، رهبری امام خمینی(ره) و بهره گیری از ارزشهای دین مبین اسلام تمام فتنه ها و برنامه ریزی های نظریه پردازان غربی را با شکست روبه رو کند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب و شهدا، افزود: بسیاری از نظریه پردازان غربی همواره بر این امر عقیده داشتند که برنامه ریزی های صورت گرفته منتهی به پیروزی شاه و شکست مردم خواهد شد ولی با مدیریت حضرت امام خمینی (ره) نظام جمهوری اسلامی ایران به اقتدار رسید.

وی ادامه داد: آمریکا و شوروی در طول 34 گذشته همواره اعتراف کرده اند که به حقیقت اتفاقاتی که در ایران رخ داده پی نبرده اند و دلیل پیروزی مردم بر دشمن را متوجه نشده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در طول تاریخ هشت هزار ساله حکومت و وجود تمدن در ایران  مردم در طول هیچ دوره و مقطعی در کشور به اندازه 34 سال گذشته به استقلال و اقتدارنرسیده اند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: مردم بر اساس اعتقادات دینی که داشتند همیشه در تمام صحنه ها حضور پررنگ و دشمن شکن داشتند و توانستند با یاری امدادهای غیبی و عنایت خداوند رژیم پهلوی را سرنگون کنند.

وی در ادامه افزود: مردم با بهره گیری از ارزشها و اعتقادات دینی که داشتند توانستند در مقابل تمام مکاتب فکری و سیاسی و صاحب نظران جهان، انقلاب را به حدی برسانند که با هیچ کدام از فرمول های نظریه پردازان سازگاری نداشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: این سوال همواره برای نظریه پردازان و برنامه ریزان غربی مطرح بود که با وجود فعال بودن و عمق و گستره نفوذ شبکه های جاسوسی آمریکا، اسرائیل و شوروی، چگونه این شبکه نتوانسته اند پیروزی انقلاب اسلامی را پیش بینی کنند.

حجت الاسلام خاتمی یادآورشد: نظریه پردازان هرگز نتوانستند محلی را که امام خمینی(ره) در آن آموزش دیده بودند وبه پشتوانه دینی ایشان پی ببرند.

وی گفت: حضرت امام خمینی (ره) ده سال سکاندار کشتی نظام اسلامی بود و در حال حاضر سکان آن را به یکی از بهترین شاگردان مکتب اسلام و مبارزان در راه حق  مقام معظم رهبری سپرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: امروز صلابت و اقتداری که امام خمینیی(ره) در برابر جهانخواران داشت را در ظلم ستیزی، دین داری و رهنمودها را در چهره مقام معظم رهبری می توان دید.
 

کد مطلب 1804840

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