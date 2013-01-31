افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی پیام نور خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هروی صبح پنج شنبه در دیدار با مسئولان دانشگاه پیام نور استان اظهارداشت: برای بین المللی شدن واحدهای دانشگاه پیام نور حاجی آباد و سربیشه پیگری لازم انجام خواهد شد.

وی پیشرفت های دانشگاه پیام نور استان را در راستای توسعه آموزش عالی در کشور و کسب رتبه اول علمی منطقه دانست.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آمادگی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در جهت حمایت از برنامه های توسعه کیفی دانشگاه پیام نور اعلام کرد و ادامه داد: در این راستا توسعه رشته های کارشناسی مطابق با نیاز استان و رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور مورد توجه قرار می گیرد.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی همچنین با توجه به موقعیت خاص دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد و سربیشه امکان ارتباط علمی با کشور افغانستان و توسعه آموزش عالی در این کشور را زمینه ای برای بین الملل شدن این واحد ها برشمرد.

هر 70 کیلومتر فاصله در استان یک واحد پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به پتانسیل دانشگاه پیام نور استان و موقعیت خاص این دانشگاه در منطقه اظهارکرد: در گستره جغرافیایی استان در فاصله هر 70 کیلومتر یک دانشگاه پیام نور در دستر سا ست.

مهدی ثقفی خواستار حمایت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از برنامه های توسعه دانشگاه پیام نور شد و گفت: هم اکنون 12 واحد پیام نور در استان فعال است.

وی با اشاره به اشتغال به تحصیل 14 هزار دانشجو در واحدهای پیام نور استان بیان کرد: 20 نفر عضو هیئت علمی در سال جاری به دانشگاه اضافه می ‌شوند.