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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

اکبری:

3 پروژه کمیته امداد در یزد بهره برداری می شود

3 پروژه کمیته امداد در یزد بهره برداری می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از افتتاح سه پروژه بزرگ این نهاد در دهه فجر خبر داد.

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سه پروژه شامل افتتاح مسکن مددجویی و دو طرح اشتغالزایی و خودکفایی است.

وی افزود: 165 واحد مسکن مددجویی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری همچنین اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اعتبار دو طرح اشتغالزایی و خودکفایی نیز افزود: برای  هزار و 168 مورد طرح اشتغالزایی، اعتباری بالغ بر 109 میلیارد ریال، برای تسهیل در اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد استان یزد در نظر گرفته شده است.

اکبری عنوان کرد: این سه پروژه در شهرستان‌های یزد، مهریز، صدوق، اردکان و شهرستان تفت افتتاح می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به برنامه های کمیته امداد در دهه فجربیان کرد: اهدای 120مورد جهیزیه به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال، پرداخت 422 مورد وام کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و 220 میلیون ریال و توزیع ارزاق و کالا به ارزش 78 میلیون ریال به مددجویان از دیگر برنامه های این کمیته است.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بانوان، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و کمیته امداد امام خمینی(ره) یزد، برگزاری مسابقات تفسیر فرهنگی و قرآنی، بازدید از سالمندان مهریز، غباروریی قبور مطهر شهدا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های بهداشت، خودکفایی، کارآفرینی و اصلاح الگوی مصرف از دیگربرنامه های دهه فجر امسال است.

اکبری یادآور شد: همزمان با دهه فجر 84 نفر از زنان سرپرست خانوار شهرستان یزد از تسهیلات بیمه اجتماعی برخوردار می شوند.

کد مطلب 1804843

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