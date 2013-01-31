شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در چابهار آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور استفاده موثرتر از پتانسیل مناطق آزاد و تسهیل و تسریع فراهم شدن موجبات رشد و توسعه مناسبات اقتصادی بین فعالان اقتصادی حاضر در مناطق آزاد کشور در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آئین نامه های اجرایی مربوطه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در منطقه آزاد چابهار آغاز به کار کرد.

این موسسه درصدد است با ایجاد بسترهای لازم جهت انجام فعالیت اقتصادی، ایجاد زمینه تبادل افکار و تجارب، ایجاد وحدت رویه و همدلی و ارتقای حسن تفاهم و دوستی، حمایت و صیانت از حقوق اعضای تحت پوشش، ارائه آگاهی های عمومی، تخصصی، قانونی و تجاری و در زمینه قوانین حوزه تجارت و مالی و حقوقی و مهمترین وظیفه آن ایجاد پل ارتباطی بین بخش خصوصی و مدیران اقتصادی کشور و مناطق آزاد تجاری و خارجی اقدام کند.

مرکز اصلی موسسه منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاری صدف است که به ارائه خدمات و پیگیری امور مرتبط به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد خواهد پرداخت.