5 قاچاقچی مواد مخدر در کرمان به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،" الله‌نظر ـ ش" ،" رحمت‌الله ـ ش" ،" عبدالله ـ ش" ،" صالح ـ ح" و" نعمت‌الله ـ ش" به اتهام شرکت در حمل مسلحانه یک هزار و 53 کیلو و 250 گرم تریاک به موجب دادنامه شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به اعدام محکوم شدند.

احکام صادره در زمینه ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دادستانی کل کشور مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است.

این قاچاقچیان با یک دستگاه خودروی وانت تویوتا در حالیکه مسلح به سلاح گرم شامل چهار قبضه اسلحه کلاشینکف، 21 تیغه خشاب، یک قبضه سلاح کمری، یک قبضه آرپی‌جی با گلوله، یک تیغه خشاب سلاح گریدوف با 200 گلوله بودند، قصد قاچاق موادمخدر از راه‌های فرعی استان کرمان به استان فارس را داشتند که با هوشیاری ماموران نافرجام ماندند.

حکم این سوداگران مرگ در محوطه زندان کرمان اجرا شد و این قاچاقچیان به سزای اعمال شوم خود رسیدند.