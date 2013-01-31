40 درصد از گاز مایع مورد نیاز کشور در آبادان تامین می شود

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت پخش فراورده های نفتی آبادان کار تامین و توزیع سوخت هفت نیروگاه گازی کشور را بر عهده دارد.

وی اظهار کرد: سوخت تامین شده از طریق ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی به این نیروگاهها ارسال می شود.



وی با ابراز تاسف از موضوع قاچاق سوخت توسط برخی از سودجویان افزود: متاسفانه تعدادی از دریافت کنندگان سوخت اقدام به فروش بخش اعظمی

از این سهمیه در بازارهای سایر کشورهای مجاور می کنند که این از لحاظ شرعی نیز حرام است.



مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان از تفاوت قیمت سوخت تحویلی به شناورهای داخل با بازارهای سایر کشورهای مجاور به عنوان دلیل اصلی در قاچاق سوخت عنوان کرد.



حکمت تصریح کرد:ما هر لیتر سوخت را به قیمت 350 تومان به متقاضی تحویل می دهیم و این در حالی است که هر لیتر سوخت در بازار آزاد سه هزار تومان به فروش می رسد.



شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان سوخت مورد نیاز شهرستان های آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و هندیجان را تامین و عرضه می کند.

