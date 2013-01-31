به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی برای دیدار با لبنان باید ساعت 16 امروز پنجشنبه در هتل آزادی خود را به کادر فنی معرفی کنند اما مربیان این تیم امروز برای ملی‌پوشان تمرین در نظر نگرفته‌اند.

امید نمازی، مربی تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد اظهارداشت: بازیکنان دعوت شده پس از حضور در محل اردو گزارشی از آخرین وضعیت خود را در اختیار مربیان قرار می‌دهند تا آنها را به طور کامل از وضعیت خود مطلع کنند.

وی افزود: امروز تیم ملی تمرین نخواهد داشت و بازیکنان تنها در هتل ریکاوری انجام خواهند داد اما از از روز جمعه تمرینات شروع می‌شود. برنامه تمرینات را پنجشنبه شب کادر فنی مشخص خواهد کرد.

مربی تیم ملی از صحبت در مورد دیگر مسایل به ویژه حرف و حدیث‌های پیش آمده در خصوص قراردادش امتناع کرد و خصوص وضعیت لژیونرها اعلام کرد که فدراسیون فوتبال پیگیر شرایط آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بازی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 15:30 روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.