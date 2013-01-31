اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از روستای اودک دوجی افزود: اجرای هدفمندی یارانه ها گرچه یک قانون است اما چو.ن به محرومان و مستضعفان فشار وارد می کند به صلاح کشور نیست.

وی با اشاره به مشکلات روستای اودک دوجی بیان داشت: مسیر روستای قره بلاغ – اودک دوجی و عرفان آباد در اعتبارات بودجه آینده قرار می گیرد.

وی با گرامیداشت هفته وحدت و دهه فجر گفت: با افتخار تمام و با شدت برای رفع مشکلات و آبادانی منطقه تلاش خواهم کرد.

حاج احمد قربانپور امام جمعه پیشکمر کلاله نیز گفت: پیامبراکرم (ص) الگو و اسوه اخلاق نیکوست که باید همه از کرامت ایشان بهره مند شویم.

وی اظهار داشت: سرافرازی مسلمانان در جهان به برکت وحدت مسلمانان است و خد مت به محرومان از افتخارات مسئولان است.