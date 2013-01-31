مبارزه با آفت های انقلاب در شرایط کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ طلایه داران فجر انقلاب که با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، احمد عجم استاندار، جمال انصاری رئیس کل دادگستری، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد با تبریک دهه مبارک فجر اظهارداشت: هر نهضتی مراحل مختلفی را طی می کند تا به تکامل و دوران تثبیت برسد و در هر مرحله با مشکلات خاصی هم روبرو می شود.

وی افزود: استبدادی که ریشه 2500 ساله در ایران داشت با انقلاب اسلامی درهم تنیده شد و استعمار و دخالت بیگانگان که همواره دارایی مردم را به غارت می برند با انقلاب اسلامی ریشه کن شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: استبداد و استعمار درزمان رژیم گذشته به صورت گسترده ای در کشور سایه افکنده و ارزشهای دینی و معنوی ملت را تحت تاثیر قرار داده بود که با حضور پیشگامانه روحانیت روند فروپاشی نظام استبدادی با سرعت شکل گرفت.

این مسئول فرهنگی مرحله تثبیت انقلاب را مهم ارزیابی کرد و افزود: با عبور از مرحله تثبیت در دوران تداوم انقلاب هستیم که در این میان مبارزه با آفت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حجت الاسلام نعمت اللهی بیان کرد: آنچه در شرایط کنونی مهم و تعیین کننده است توجه به آفت های انقلاب اسلامی است که ارزشهای بدست آمده را تهدید می کند که در این میان نقش روحانیت در روشنگری عمومی بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: روحانیت در تدوین، تبیین و تثبیت انقلاب اسلامی نقش مهمی داشته و به عنوان انسان هایی خود ساخته در صیانت از ارزشهای بدست آمده نیز جایگاه ویژه ای دارد.

این مسئول فرهنگی گفت: روحانیت باید همیشه در صحنه های مختلف انقلاب حضور چشمگیری داشته باشد و از آنجا که حساب نظام را با روحانیت می سنجند لازم است با روشنگری و اطلاع رسانی مناسب زمینه آگاهی بخشی و حضور مردم در صحنه را فراهم کند.

نعمت اللهی یادآورشد: امام راحل سیاست مداری بود که با شخصیت کاریزماتیک خود توانست بساط رژیم ستم شاهی را برچیند و با بیان و قلم رسای خود مردانه در برابر ظلم و ستم ایستادگی کند و با هدایت مردم، انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت: امام راحل شخصیتی عارف به تمام معنا بود که با جامعیت عرفان و حماسه به عنوان فقیهی بزرگ رهبری امت اسلامی را تا پیروزی انقلاب بر عهده گرفت و بنیانگذار حرکتی ماندگار و بزرگ در کشور شد لذا امروز وظیفه داریم از این ارزشها صیانت کنیم و نگذاریم آرمانهای انقلاب زیر سوال برود و خدشه دار شود.

وی با تبریک پیروزی انقلاب اسلامی صیانت از ارزشهای انقلاب و اندیشه های امام راحل را وظیفه ای همگانی در شرایط کنونی دانست و خواستار حضور پر شور مردم در جشنهای دهه مبارک فجر شد.