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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۸

نقیب زاده:

دستگاه چرخ ریسی نانو الیاف به نام پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ثبت شد

دستگاه چرخ ریسی نانو الیاف به نام پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ثبت شد

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد نانوتکنولوژی پزشکی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از ثبت دستگاه چرخ ریسی نانو الیاف به نام پژوهشکده علوم تولید مثل یزد خبر داد.

سید مجید نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نانوالیاف با روش مرسوم الکتروریسی تهیه میشد اما دستگاه جدید چرخ ریسی نانو الیاف، مزایایی از جمله سادگی و پیچیدگی کمتر در تولید و حجم تولید بالاتر نانوالیاف در واحد زمان نسبت به روش الکتروریسی همچنین هزینه کمتر دستگاه و در نتیجه هزینه کمتر محصول تولیدی را داراست.

وی عنوان کرد: در صورت تولید انبوه سازی می توان در تجاری سازی و کاربردی کردن نانوالیاف در حیطه صنعت نقش بسزایی را ایفا کرد و بدون شک در آینده ای نه چندان دور کاربرد نانوالیاف را در بسیاری از محصولات مصرفی خواهیم داشت.

این مخترع اظهار داشت: حوزه های صنعت شامل صنایع الکترونیک، صنعت راه و ساختمان، صنایع و معادن، حوزه های انرژی، شامل سنسورها و صنعت پوشاک و صنایع گوناگون همچون صنعت آب و فاضلاب، صنایع غذایی،خودروسازی، علوم پزشکی، صنعت داروسازی و حیطه های مختلف آن قابلیت بهره مندی از نانوالیاف را دارا هستند.

نقیب زاده بیان کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایطی که کشور در تحریم و فشار از سوی اسکتبار جهانی است، با اهمیت دادن به نخبگان علمی و محققانی که در زمینه های فناوری در کشور تلاش می کنند می توان به راحتی از فشارها گذشت.

نقیب زاده با اشاره به زمینه های کاربردی این دستگاه گفت: محصولاتی از جمله داروهای جدید با فناوری پیشرفته، داربستهای سلولی برای ساخت بافتهای مصنوعی از جمله کبد، کلیه، قلب، عایقهای سبک کم حجم و کارآمد قابل کاربرد در علوم هوافضا، تهیه انواع پوشاک با قابلیتهای ویژه، فیلترهای بسیار کارآمد که حتی قادر به فیلتر کردن باکتریها از آب و هوا باشند، تنها چند نمونه از کاربردهای این دستگاه است.

این دستگاه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با شماره 76482 به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1804852

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