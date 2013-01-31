دستگاه چرخ ریسی نانو الیاف به نام پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ثبت شد

سید مجید نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نانوالیاف با روش مرسوم الکتروریسی تهیه میشد اما دستگاه جدید چرخ ریسی نانو الیاف، مزایایی از جمله سادگی و پیچیدگی کمتر در تولید و حجم تولید بالاتر نانوالیاف در واحد زمان نسبت به روش الکتروریسی همچنین هزینه کمتر دستگاه و در نتیجه هزینه کمتر محصول تولیدی را داراست.

وی عنوان کرد: در صورت تولید انبوه سازی می توان در تجاری سازی و کاربردی کردن نانوالیاف در حیطه صنعت نقش بسزایی را ایفا کرد و بدون شک در آینده ای نه چندان دور کاربرد نانوالیاف را در بسیاری از محصولات مصرفی خواهیم داشت.

این مخترع اظهار داشت: حوزه های صنعت شامل صنایع الکترونیک، صنعت راه و ساختمان، صنایع و معادن، حوزه های انرژی، شامل سنسورها و صنعت پوشاک و صنایع گوناگون همچون صنعت آب و فاضلاب، صنایع غذایی،خودروسازی، علوم پزشکی، صنعت داروسازی و حیطه های مختلف آن قابلیت بهره مندی از نانوالیاف را دارا هستند.

نقیب زاده بیان کرد: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایطی که کشور در تحریم و فشار از سوی اسکتبار جهانی است، با اهمیت دادن به نخبگان علمی و محققانی که در زمینه های فناوری در کشور تلاش می کنند می توان به راحتی از فشارها گذشت.

نقیب زاده با اشاره به زمینه های کاربردی این دستگاه گفت: محصولاتی از جمله داروهای جدید با فناوری پیشرفته، داربستهای سلولی برای ساخت بافتهای مصنوعی از جمله کبد، کلیه، قلب، عایقهای سبک کم حجم و کارآمد قابل کاربرد در علوم هوافضا، تهیه انواع پوشاک با قابلیتهای ویژه، فیلترهای بسیار کارآمد که حتی قادر به فیلتر کردن باکتریها از آب و هوا باشند، تنها چند نمونه از کاربردهای این دستگاه است.